Paritaria docente: según el Gobierno, la propuesta permitirá un aumento semestral cercano al 15 % y un anualizado promedio del 49 %

Por Santotomealdía

El Gobierno de Santa Fe dio a conocer este martes los principales lineamientos de su propuesta salarial para los docentes antes de que concluyera la reunión paritaria, mediante un comunicado oficial que fue cuestionado por los gremios. Finalizado el encuentro, el Ejecutivo difundió un segundo parte con mayores precisiones y reiteró que la oferta permitirá un aumento semestral cercano al 15 % y un incremento anual promedio del 49 %, tomando como referencia un cargo testigo.

Según informó la Provincia, la propuesta garantiza que ningún maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad percibirá menos de 1.517.481 pesos en diciembre. De acuerdo con el Gobierno, ese cargo alcanzará un incremento del 14,62 % entre julio y diciembre y una suba anual del 49,01 % respecto de diciembre de 2025.

El Ejecutivo explicó que la oferta toma como base la presentada horas antes en la paritaria de la administración central y la complementa con herramientas específicas del sistema educativo, como los mínimos garantizados, el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y otros componentes propios del sector.

Además de los incrementos salariales, la propuesta incorpora una recomposición para los cargos jerárquicos mediante un aumento de 20 puntos porcentuales en el suplemento por Responsabilidad Jerárquica para directores y en el suplemento no bonificable para supervisores. La mejora se aplicará en dos etapas: 10 puntos desde julio y otros 10 a partir de octubre.

Otro de los puntos incluidos es la creación de una asignación especial adicional de Iapos, equivalente al incentivo por asistencia, destinada a docentes con licencia por embarazo o por enfermedades oncológicas, con el objetivo de que no vean afectados sus ingresos durante esas situaciones.

Al presentar la propuesta, el ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que fue diseñada sobre la política salarial definida para la administración central y adaptada a las particularidades del sistema educativo. Además, afirmó que el objetivo del Gobierno es "armonizar" la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, la mejora de los servicios públicos y la continuidad de la inversión provincial.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, señaló que la oferta forma parte de una política orientada a jerarquizar la profesión docente, al destacar medidas como los concursos, las titularizaciones, la formación gratuita y las mejoras en las condiciones laborales. En ese marco, consideró que el incremento para directores y supervisores y la nueva asignación para docentes con licencias especiales apuntan a fortalecer la carrera docente.

La propuesta será ahora analizada por los gremios del sector, que en los próximos días definirán si aceptan o rechazan la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial.

El cuadro difundido por el Gobierno: