El Liceo Municipal abre las inscripciones para dos talleres de teatro en la segunda mitad del año

El Liceo Municipal "Faustino M. San Juan" abrió la inscripción para dos nuevas propuestas de formación que comenzarán en agosto: el Taller Infantil de Teatro, destinado a niños de entre 9 y 12 años, y el Taller de Construcción del Personaje Teatral y Abordaje a Escenas, orientado a adultos desde los 25 años, con o sin experiencia previa.

Las inscripciones presenciales se realizarán del 27 al 31 de julio, en la sede del Liceo Municipal, ubicada en Castelli 1636, en el horario de 8 a 12 y de 16 a 19.

En el caso del Taller Infantil de Teatro, la propuesta busca que chicos y chicas puedan desarrollar la creatividad, la expresión y el trabajo grupal a través de actividades teatrales. Está dirigido a niños de 9 a 12 años, y la inscripción deberá ser realizada por un adulto responsable, presentando DNI (original y copia), copia de la libreta escolar y, en caso de corresponder, el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Las clases se dictarán los lunes de 10 a 11, desde el 3 de agosto hasta el 9 de noviembre.

Por otra parte, el Taller de Construcción del Personaje Teatral y Abordaje a Escenas está pensado para personas mayores de 25 años, tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes deseen iniciarse en la actividad teatral.

Durante el cursado se trabajará en la creación del personaje teatral como una construcción corporal, emocional, simbólica y poética, profundizando en las características y elementos que conforman distintos tipos de personajes. Además, los participantes abordarán textos y escenas teatrales con el objetivo de preparar una muestra final.

En este caso, las clases se desarrollarán los martes de 20 a 22, entre el 4 de agosto y el 10 de noviembre.

Quienes deseen obtener más información sobre el taller para adultos podrán realizar consultas al correo electrónico [email protected].