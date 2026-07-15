Prisión preventiva para un hombre acusado de amenazar de muerte a su madre y agredir a su hermana en Sauce Viejo

La Justicia de Santa Fe dictó la prisión preventiva para un hombre conocido como "Tombolito", quien fue imputado por amenazar de muerte a su madre, agredir a su hermana y provocar daños en una vivienda de Sauce Viejo, en el marco de un episodio de violencia de género.

La medida fue dispuesta por el juez Martín Torres durante una audiencia realizada este martes en los Tribunales de la capital provincial. La investigación está a cargo de la fiscal Rosana Peresín, quien atribuyó al imputado los delitos de daño simple, amenazas y lesiones dolosas leves, en un contexto de violencia de género.

Según la investigación, el 6 de julio, alrededor de las 11, el acusado se presentó en la casa de su madre y, durante una discusión, rompió la reja de una ventana del dormitorio mientras la amenazaba.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre le dijo: "Si me cortás la luz de mi pieza te voy a prender fuego todo, te voy a matar" y "Yo voy a hacer lo que quiera porque este terreno también es mío, te voy a volver loca".

La fiscal sostuvo que estas conductas se enmarcan en un contexto de violencia de género, al considerar que el imputado ejerció una relación de poder sobre la víctima por su condición de mujer, afectando su vida, dignidad, integridad física y seguridad personal.

Ese mismo día, cerca de las 19, el hombre regresó al domicilio cuando se encontraban allí su madre y su hermana. Según la acusación, tomó un palo de escurridor y volvió a amenazarlas.

En esa oportunidad, les habría dicho: "Que venga la policía, total voy a salir rápido y, cuando salga, voy a venir a prender fuego la casa con todos adentro, los voy a matar a todos en la madrugada cuando salga libre".

La investigación también sostiene que agredió físicamente a su hermana, a quien tomó del cuello y golpeó con empujones, cachetadas y puñetazos. Además, al advertir que su madre llamaba a la policía, le arrebató el teléfono celular y lo arrojó contra un árbol, provocando daños en el aparato.

La Fiscalía calificó los hechos como daño simple y amenazas simples en contexto de violencia de género, además de daño simple, amenazas calificadas y lesiones dolosas leves, también enmarcadas en un contexto de violencia de género.