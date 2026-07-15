Argentina dio vuelta un partidazo ante Inglaterra y jugará la final del Mundial ante España

La Selección Argentina volvió a escribir una página memorable de su historia al derrotar este miércoles por 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni dio vuelta el resultado en los minutos finales con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, y el próximo domingo disputará la final frente a España, en busca del bicampeonato del mundo.

Después de un partido muy parejo y de quedar en desventaja en el segundo tiempo, Argentina reaccionó en el tramo decisivo del encuentro, mostró carácter y terminó sellando una victoria inolvidable en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El primer tiempo fue intenso y muy disputado, con pocas situaciones claras de gol. Argentina intentó imponer presión y agresividad en la recuperación, mientras que Inglaterra respondió con la misma intensidad. La ocasión más clara de la etapa inicial fue un remate de Enzo Fernández desde fuera del área que pasó cerca del ángulo.

En el complemento, la Selección salió decidida a buscar el partido y Julián Álvarez tuvo una doble oportunidad apenas comenzada la segunda mitad, aunque el arquero Jordan Pickford respondió con dos grandes intervenciones.

Sin embargo, a los 55 minutos, Inglaterra abrió el marcador. Morgan Rogers envió un centro desde la derecha y Anthony Gordon anticipó por detrás de la defensa para convertir el 1 a 0.

Scaloni movió el banco y Argentina fue creciendo con el correr de los minutos. Alexis Mac Allister estuvo muy cerca del empate con un cabezazo que se estrelló en el palo y Pickford volvió a convertirse en figura con varias atajadas decisivas.

La igualdad llegó a los 84 minutos, cuando Enzo Fernández sacó un potente remate desde afuera del área que dejó sin chances al arquero inglés y desató el festejo argentino.

Impulsada por el empate, la Selección fue por más. Luego de otra pelota que dio en el palo tras un cabezazo de Mac Allister, Lionel Messi envió un centro preciso para Lautaro Martínez, quien apareció sin marca para definir y establecer el 2 a 1 definitivo.

Con este triunfo, Argentina jugará la final del Mundial 2026 frente a España, que el martes eliminó a Francia por 2 a 0. El encuentro decisivo se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.