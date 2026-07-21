El IFEE informó nuevos cursos gratuitos para el segundo cuatrimestre

El Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo (IMFEE) mantiene abiertas las inscripciones para los cursos gratuitos del segundo cuatrimestre, una propuesta destinada a personas mayores de 18 años que busca fortalecer la capacitación en áreas vinculadas a la tecnología, el diseño y la innovación. Todas las capacitaciones cuentan con aval del Ministerio de Educación y comenzarán el próximo 3 de agosto.

Entre las opciones disponibles se encuentra el curso de Diseño Asistido por Computadora (CAD), orientado a quienes deseen aprender a elaborar planos y desarrollar proyectos mediante herramientas de diseño técnico. La capacitación, que se dictará los martes y viernes de 19 a 21, tendrá una duración de un cuatrimestre e incluirá contenidos sobre dibujo técnico, diseño en 2D y modelado en 3D.

Otra de las propuestas es el curso de Fotorrealismo y Animación 3D (SketchUp), pensado para diseñadores, arquitectos y personas interesadas en la representación digital de proyectos. Los participantes aprenderán a crear modelos tridimensionales, generar renders fotorrealistas y producir presentaciones profesionales utilizando herramientas como SketchUp, Layout y V-Ray. Las clases se desarrollarán los lunes y miércoles de 19 a 21.

La oferta también incorpora el Curso de Impresión 3D, que contará con dos niveles de formación. El nivel básico está destinado al público en general, con o sin experiencia previa, e incluirá nociones sobre funcionamiento de impresoras 3D, modelado, software específico, mantenimiento de equipos y un módulo orientado al emprendedurismo, finalizando con el diseño e impresión de una pieza.

Por su parte, el nivel avanzado estará dirigido a quienes ya posean conocimientos en la materia o hayan aprobado la instancia inicial. En este caso, el programa profundizará en diseño mecánico mediante Fusion 360, normativa IRAM, uso de materiales técnicos y optimización de procesos de fabricación aditiva, culminando también con un proyecto final basado en un caso real.

Todas las capacitaciones tendrán una duración de un cuatrimestre. Para participar será necesario ser mayor de 18 años y acreditar conocimientos informáticos equivalentes al curso de Operador de PC, mientras que para acceder al nivel avanzado de Impresión 3D se exigirá además haber aprobado el nivel básico o demostrar formación técnica equivalente.

Los interesados pueden obtener más información o realizar consultas en la sede del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo, ubicada en Rivadavia 1660, comunicándose al 4753378, al WhatsApp 342-6480893 o por correo electrónico a [email protected], de lunes a viernes de 8 a 20 horas.