Récord de público y ganancias millonarias: el balance que dejó el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo dejó cifras récord dentro de la cancha, sino también un impacto económico sin precedentes para la FIFA. Con estadios prácticamente llenos, una audiencia global histórica y miles de millones de dólares en ingresos, la máxima cita del fútbol consolidó su expansión a 48 selecciones y confirmó el éxito del nuevo formato.

Durante los 39 días de competencia, se disputaron 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá, con un balance que la FIFA calificó como altamente positivo tanto en lo deportivo como en lo comercial. Para el presidente del organismo, Gianni Infantino, el torneo marcó un antes y un después en la historia del deporte.

El dirigente suizo aseguró que el Mundial logró despejar las dudas que existían antes del inicio del certamen sobre la organización, la convocatoria y el interés del público. Incluso afirmó que el fútbol terminó de consolidarse en Estados Unidos, uno de los grandes objetivos que perseguía la FIFA con esta edición.

Uno de los datos más destacados fue la masiva asistencia a los estadios. Según el organismo, más de 6,6 millones de espectadores presenciaron los encuentros, con un 99,7% de ocupación promedio, una cifra que casi duplicó el récord establecido en Estados Unidos 1994 y superó, incluso, la asistencia total registrada entre los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

En el aspecto económico, el torneo también rompió todos los pronósticos. Solo por la venta de entradas, sumada al sistema oficial de reventa, la FIFA habría generado alrededor de 5.000 millones de dólares, mientras que los ingresos totales, incluyendo patrocinadores y acuerdos comerciales, se estiman en cerca de 9.000 millones de dólares.

Las entradas para la final entre Argentina y España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, alcanzaron valores históricos. El precio promedio rondó los 10.000 dólares, aunque en el mercado de reventa algunos boletos llegaron a ofrecerse por cifras cercanas a los 100.000 dólares.

En el plano deportivo, el campeonato también dejó números sobresalientes. Se convirtieron 308 goles en 104 partidos, con un promedio de 2,96 tantos por encuentro, estableciendo un nuevo récord para la competencia. Además, las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA lograron avanzar hasta las instancias decisivas.

La Copa del Mundo reunió, además, a varias de las principales figuras del fútbol internacional. Lionel Messi volvió a conducir a la Selección Argentina hasta una final mundialista, mientras que jugadores como Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri y Erling Haaland también fueron protagonistas de un certamen que mantuvo un alto nivel competitivo.

Fuera de los estadios, el interés también fue extraordinario. La final entre Argentina y España registró picos estimados de entre 1.800 y 2.200 millones de espectadores en todo el mundo, superando la audiencia alcanzada por la definición de Qatar 2022. En Estados Unidos, además, el partido fue el encuentro de fútbol más visto de su historia, con cerca de 48 millones de televidentes.

A esto se sumó la participación de más de 8,5 millones de personas en los Fan Festivals oficiales y un enorme movimiento en plataformas digitales, donde el torneo acumuló 34.000 millones de impresiones, 2.000 millones de interacciones y un alcance estimado de 5.200 millones de personas en todo el planeta.

Con estos números, el Mundial 2026 cerró como la edición más convocante y rentable de la historia, consolidando la apuesta de la FIFA por ampliar el certamen y reforzar su crecimiento comercial a nivel global.