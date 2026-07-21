Paritaria estatal: el Gobierno ofreció un aumento del 10,1% y ATE y UPCN definirán si lo aceptan

El Gobierno de Santa Fe presentó este martes una propuesta salarial del 10,1% para los trabajadores de la administración pública provincial en el marco de la negociación paritaria del segundo semestre. Tras la reunión, ATE y UPCN confirmaron que pondrán la oferta a consideración de sus afiliados, quienes definirán en los próximos días si aceptan o rechazan la propuesta.

Además del incremento porcentual, la oferta incluye una compensación para los trabajadores que no alcanzaron el 17,1% de inflación acumulada durante el primer semestre, de manera que ningún agente quede por debajo de ese índice al cierre de junio. La medida también alcanzará a los jubilados, de acuerdo con la normativa vigente.

Según detalló el secretario general de UPCN, Jorge Molina, el aumento se distribuirá en seis tramos: 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% tanto en noviembre como en diciembre.

La propuesta también incorpora mínimos garantizados para los trabajadores de menores ingresos: 80.000 pesos en julio, 100.000 pesos en agosto y septiembre, 130.000 pesos en octubre y noviembre y 180.000 pesos en diciembre, monto que además tendrá incidencia sobre el aguinaldo.

Durante la conferencia de prensa, los representantes gremiales destacaron que, gracias a esos mínimos garantizados, una parte importante de los trabajadores de las categorías inferiores percibiría incrementos superiores al 15% durante el semestre. No obstante, aclararon que el aumento general ofrecido por el Gobierno es del 10,1%, mientras que el mayor impacto corresponde a quienes resulten alcanzados por esos pisos salariales.

Molina también señaló que la propuesta contempla una cláusula de revisión, por lo que las partes volverán a analizar la evolución de la inflación durante el semestre para evaluar la necesidad de una nueva actualización.

En paralelo, los gremios informaron que el próximo 5 de agosto se realizará una reunión de la Comisión Paritaria Técnica, en la que se abordarán distintos temas laborales, entre ellos titularizaciones, subrogancias, suplementos y situaciones pendientes en el área de Salud, especialmente vinculadas al sector de Enfermería.

En relación con el personal contratado que cumple funciones permanentes en la administración pública, Molina indicó que los gremios reiteraron el pedido para que esos trabajadores sean incorporados a planta permanente. Según explicó, el Gobierno tomó el planteo y se comprometió a analizarlo, aunque todavía no brindó una respuesta definitiva.

UPCN comunicará el resultado de la consulta a sus afiliados el jueves al mediodía, mientras que ATE definirá en las próximas horas la modalidad y la fecha de las asambleas en las que someterá la propuesta a consideración de sus trabajadores.