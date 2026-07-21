Nicaragua: Ortega aseguró que no volverá a haber elecciones y canceló los comicios de 2027

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que en el país "no volverá a haber elecciones" y dejó sin efecto, de hecho, los comicios presidenciales previstos para 2027, una decisión que profundiza las denuncias de autoritarismo y generó un fuerte rechazo de la oposición y de organismos internacionales.

El mandatario realizó el anuncio durante el acto por un nuevo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua. Allí sostuvo que la eliminación de las elecciones busca impedir que la oposición vuelva a acceder al poder.

"Aquí no volverá a haber elecciones (...) para que por ahí intenten ellos atrapar al Gobierno, atrapar el poder", afirmó Ortega durante su discurso. Además, lanzó duras críticas contra Estados Unidos y aseguró que "jamás" volverán a gobernar en Nicaragua los partidos que, según él, responden a intereses extranjeros.

Las declaraciones implican la cancelación de las elecciones previstas para noviembre de 2027, luego de que en enero de 2025 el Congreso, dominado por el oficialismo, aprobara una reforma que extendió de cinco a seis años el mandato presidencial.

Ortega, que regresó al poder en 2007, consolidó desde entonces un fuerte control sobre el Estado mediante sucesivas reformas constitucionales, mientras fue debilitando a la oposición política y ampliando su influencia sobre los distintos poderes públicos.

Su permanencia en el poder se profundizó tras las protestas de 2018, cuya represión dejó cientos de muertos, según organismos de derechos humanos. En 2021, el mandatario fue reelegido en unos comicios cuestionados por gran parte de la comunidad internacional, luego de que los principales candidatos opositores fueran detenidos antes de la votación.

Las palabras del presidente provocaron inmediatas reacciones. Juan Sebastián Chamorro, uno de los dirigentes opositores encarcelados antes de las elecciones de 2021 y posteriormente expulsado del país, sostuvo que el anuncio confirma la intención del oficialismo de concentrar el poder bajo un modelo similar al de otros regímenes de partido único.

En la misma línea se expresó Félix Maradiaga, también detenido y luego deportado, quien aseguró que Ortega "reconoció públicamente lo que siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática".

Desde el ámbito internacional también hubo cuestionamientos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó que el Gobierno nicaragüense "ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella", y consideró que la decisión representa "la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno".

Organizaciones de derechos humanos advierten además que el endurecimiento del régimen podría derivar en una mayor persecución contra quienes reclamen elecciones libres. Actualmente, distintos organismos denuncian que decenas de personas permanecen detenidas por motivos políticos, mientras que en los últimos años el Gobierno también cerró miles de organizaciones civiles, expulsó opositores y retiró la ciudadanía a numerosos dirigentes críticos del oficialismo.