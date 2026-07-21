Murió un adolescente de 13 años durante los festejos por el título mundial de España

Lo que debía ser una noche de celebración por el título mundial obtenido por España terminó en tragedia en la ciudad de Ciudad Rodrigo, donde un adolescente de 13 años murió tras el derrumbe de una fuente durante los festejos. Además, otras dos personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió en la fuente del Árbol Gordo, donde numerosos hinchas se habían subido para celebrar la conquista del Mundial 2026. Según informaron medios locales, la parte superior de la estructura cedió y cayó sobre varias personas que se encontraban debajo.

El joven, identificado como Adrián Ibarra, sufrió graves heridas al ser golpeado por la estructura de piedra. Fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo expresó su pesar mediante un comunicado difundido en redes sociales. "Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense", señalaron las autoridades, que además enviaron sus condolencias a la familia y amigos del menor.

El municipio también manifestó su deseo de una pronta recuperación para las otras personas heridas y anunció que las banderas oficiales permanecerán a media asta entre el 20 y el 22 de julio en señal de duelo.

La muerte del adolescente también generó una profunda conmoción en el club donde jugaba al fútbol, que lo despidió con un emotivo mensaje. "No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España. Nuestro canterano de tan solo 13 años, Adrián Ibarra, ha fallecido en el accidente de la fuente", publicaron en sus redes sociales.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del derrumbe, la tragedia enluta a una ciudad que había salido a las calles para celebrar un nuevo título mundial de la selección española.