Informe de la ONU: el hambre afecta a 645 millones de personas en el mundo

El hambre afectó a 645 millones de personas en todo el mundo durante 2025, lo que representa el 7,8% de la población mundial, según un informe presentado este martes por cinco agencias de las Naciones Unidas. Si bien el documento refleja una leve mejora respecto de años anteriores, advierte que el avance sigue siendo insuficiente para alcanzar el objetivo de erradicar el hambre antes de 2030.

El reporte, titulado "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026" (SOFI), fue elaborado por la FAO, el FIDA, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. En él se destaca que América Latina y el Caribe mostraron progresos sostenidos, mientras que África continúa concentrando la mayor cantidad de personas afectadas.

De acuerdo con el informe, 309 millones de personas padecieron hambre en África, 292 millones en Asia y 32 millones en América Latina y el Caribe. En esta última región, la proporción de personas afectadas descendió al 4,8%, consolidando una tendencia de mejora iniciada tras la pandemia.

Las agencias de la ONU también alertaron sobre la inseguridad alimentaria, es decir, la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. En 2025, esta situación alcanzó a 2.100 millones de personas, equivalentes al 25,8% de la población mundial, con un mayor impacto en las zonas rurales y entre las mujeres.

El informe advierte además sobre el aumento del costo de una alimentación saludable, que pasó de 2,94 dólares diarios en 2017 a 4,28 dólares en 2025 a nivel mundial. En América Latina, ese costo se elevó hasta 4,91 dólares por día.

Entre los factores que dificultan la reducción del hambre, las agencias mencionan los conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania y la crisis en el estrecho de Ormuz, además de los efectos del cambio climático sobre la producción y el acceso a los alimentos.

Aunque el hambre disminuyó por tercer año consecutivo, la ONU considera que el ritmo de mejora sigue siendo insuficiente. Las proyecciones indican que, de mantenerse la tendencia actual, más de 500 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030, lejos de la meta de "Hambre Cero" fijada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.