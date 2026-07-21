Tragedia en India: al menos diez muertos tras el derrumbe de un túnel en construcción

Al menos diez trabajadores murieron tras el colapso de un túnel en construcción en el estado de Sikkim, en el noreste de India, luego de un deslizamiento de tierra que bloqueó el acceso a la obra. Las tareas de rescate continúan, aunque se ven seriamente complicadas por una fuga de gas metano en el interior del túnel.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde, en el distrito de Namchi, donde se construye un túnel vinculado a un proyecto hidroeléctrico sobre el río Teesta. Según informaron las autoridades, entre 25 y 27 personas quedaron atrapadas tras el derrumbe.

Hasta el momento, doce obreros lograron ser rescatados con vida, mientras que otras 18 personas permanecen atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con el último balance oficial.

Las tareas de búsqueda avanzan con extrema dificultad debido a la alta concentración de metano liberada tras el colapso. La presencia del gas obligó a que solo puedan ingresar al túnel equipos especializados provistos de tanques de oxígeno, ya que varios rescatistas sufrieron mareos y desmayos durante los primeros intentos de ingreso.

El director de la Autoridad de Gestión de Desastres de Sikkim, Rajiv Roka, explicó que se desplegó un operativo intensivo de rescate y confirmó que un equipo especializado en salvamento en minas fue enviado a la zona para colaborar con las tareas.

Las causas del derrumbe todavía son materia de investigación. Algunos trabajadores señalaron haber escuchado una fuerte explosión instantes antes del colapso, aunque las autoridades indicaron que aún no se pudo determinar su origen y no descartan que haya sido consecuencia de un fenómeno natural.

Además, la región registró intensas lluvias en los últimos días, un factor que podría haber contribuido a la inestabilidad del terreno en una zona montañosa del Himalaya.

Los accidentes en grandes obras de infraestructura son relativamente frecuentes en India. Organizaciones ambientalistas advierten desde hace años que el creciente desarrollo de proyectos en las frágiles regiones del Himalaya incrementa el riesgo de este tipo de desastres.