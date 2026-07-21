Tras dejar la Secretaría de Comunicación y Prensa, Javier Lanari asumirá como director del Banco Nación

El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA). La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El nombramiento se conoció pocos días después de que Lanari dejara su cargo como secretario de Comunicación y Prensa. El funcionario integró el equipo de Comunicación del Ejecutivo junto al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien actualmente es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El decreto establece que Lanari fue designado para completar el período de ley que finalizará el 4 de febrero de 2028, ocupando el lugar que dejó vacante Gonzalo Pascual, cuya renuncia fue aceptada formalmente por el Poder Ejecutivo.

La norma también indica que la designación tiene vigencia desde el 25 de junio de 2026, aunque quedó oficializada con su publicación en el Boletín Oficial de este martes.

El Banco Nación es la principal entidad bancaria pública del país y su directorio tiene a cargo la conducción institucional del organismo, de acuerdo con las atribuciones establecidas en su Carta Orgánica.

El decreto no detalla funciones específicas para Lanari dentro del directorio ni brinda precisiones sobre los motivos que llevaron a la salida de Pascual. Con esta decisión, el Gobierno completó la integración del órgano de conducción del Banco Nación para el período restante del mandato vigente.