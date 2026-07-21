"Dibu" Martínez habló de "paso al costado" y sembró dudas sobre su continuidad en la Selección

Emiliano "Dibu" Martínez sembró dudas sobre su continuidad en la Selección argentina luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el arquero dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado tras la frustración por no poder defender el título obtenido en Qatar 2022.

El guardameta compartió una serie de imágenes de la Copa del Mundo en su cuenta de Instagram y expresó el profundo dolor que le dejó la definición disputada el domingo. "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más", escribió.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que alimentó las especulaciones sobre su futuro con la Albiceleste. "La verdad es que el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", publicó el arquero del Aston Villa, sin confirmar si efectivamente dejará el seleccionado.

Para cerrar el mensaje, pidió disculpas a los hinchas argentinos y aseguró que entregó todo durante la competencia. "Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", concluyó.

Martínez regresó al país junto a parte del plantel durante la noche del lunes y fue uno de los futbolistas que recibió el cariño de miles de fanáticos en el recorrido entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el predio de la AFA.

Durante el Mundial, el arquero de 33 años volvió a ser una de las figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni. A lo largo del certamen recibió ocho goles, mientras que la Selección convirtió 19 tantos en su camino hasta la final.

En el partido decisivo, el "Dibu" sostuvo el empate durante más de 100 minutos, pero no pudo evitar el gol convertido por Ferran Torres, que le dio el triunfo a España en el tiempo suplementario. Tras esa acción, el arquero prácticamente no volvió a intervenir y se sumó al ataque en los minutos finales con envíos largos en busca de una igualdad que nunca llegó.

Su actuación adquiere aún más valor si se tiene en cuenta que menos de un mes antes del inicio del Mundial había sufrido una fractura en el dedo anular de la mano derecha, lesión que padeció durante la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa. A pesar del inconveniente, logró recuperarse a tiempo para disputar la Copa del Mundo y fue nuevamente una pieza clave en el recorrido de la Selección hasta el subcampeonato.

Ahora, mientras el plantel comienza su período de descanso, las palabras de Martínez abren un nuevo interrogante sobre el futuro de uno de los grandes referentes del ciclo más exitoso de la historia reciente del fútbol argentino. Aunque no hubo una confirmación oficial, el mensaje dejó en claro que el arquero analizará los próximos pasos de su carrera internacional antes de definir si seguirá defendiendo el arco de la Albiceleste.