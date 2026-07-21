Tras el subcampeonato mundial, Messi regresó a Rosario para descansar con su familia

Lionel Messi ya se encuentra en Rosario, donde pasará unos días junto a su familia luego del subcampeonato obtenido por la Selección argentina en el Mundial 2026. El capitán albiceleste arribó este martes por la mañana a su ciudad natal tras realizar una breve escala en Miami, donde regresó inmediatamente después de la final perdida frente a España.

El vuelo privado que trasladó al rosarino partió desde Fort Lauderdale y aterrizó cerca de las 6.30 en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas. Messi viajó acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes se instalarán durante algunos días en la vivienda familiar ubicada en el Kentucky Club de Campo, en la localidad de Funes.

La llegada del futbolista se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad. La aeronave fue dirigida a un sector alejado del aeropuerto y tanto Messi como su familia realizaron los trámites migratorios a bordo del avión antes de abandonar el predio en un vehículo que los esperaba sobre la pista.

El avión de Messi aterrizó cerca de las 6.30 en Rosario. (Crédito: Marcelo Manera - La Nación)

Pese al hermetismo del operativo, decenas de hinchas se acercaron hasta las inmediaciones del aeropuerto y del barrio privado para darle la bienvenida al capitán argentino. Con banderas, carteles y mensajes de agradecimiento, los fanáticos buscaron expresarle su reconocimiento por una nueva actuación destacada con la camiseta albiceleste.

El rosarino había decidido no regresar al país junto al resto del plantel luego de la derrota por 1 a 0 ante España en la final disputada el domingo. Mientras la delegación encabezada por Lionel Scaloni aterrizó el lunes en Ezeiza y fue recibida por miles de hinchas, Messi emprendió viaje hacia Miami para reencontrarse con su familia antes de regresar a la Argentina.

Tras este período de descanso, volverá a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, donde continuará la temporada junto a Rodrigo De Paul, uno de sus nuevos compañeros en el conjunto estadounidense.

En paralelo, crecen las especulaciones sobre su futuro en la Selección argentina. Si bien el propio Messi no confirmó que la final del Mundial haya sido su último partido con la camiseta albiceleste, las imágenes posteriores a la derrota y el emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales alimentaron las versiones sobre un posible cierre de su ciclo internacional.

Por el momento, ni el capitán ni la AFA realizaron anuncios oficiales sobre su continuidad. Mientras tanto, el máximo referente del fútbol argentino eligió regresar a Rosario para descansar junto a los suyos, en medio de la incertidumbre sobre lo que será el próximo capítulo de una de las carreras más importantes de la historia del deporte.