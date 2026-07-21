Privatización de rutas: 22 empresas competirán por la concesión de ocho corredores nacionales

El Gobierno nacional avanzó con la tercera etapa del proceso de privatización de rutas nacionales al aprobar la precalificación de las empresas que competirán por la concesión de más de 3.900 kilómetros de corredores viales. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 1024/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Luego de analizar la documentación presentada, el Ministerio de Economía confirmó que 22 oferentes continúan en carrera para adjudicarse la Red Federal de Concesiones - Etapa III, que será administrada bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Esta nueva etapa forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales, con el que el Gobierno busca transferir al sector privado la operación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país.

Las empresas precalificadas presentaron 50 ofertas para los ocho tramos incluidos en esta instancia: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Entre los oferentes que superaron la primera evaluación figuran importantes constructoras, como CPC, que presentó propuestas para todos los corredores licitados, además de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina, entre otras firmas del sector.

En contrapartida, el Gobierno rechazó las ofertas del consorcio conformado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo, al considerar que no cumplía con los requisitos económico-financieros establecidos en los pliegos de la licitación.

El grupo empresario había presentado una impugnación para que se aceptara documentación incorporada fuera del plazo previsto. Sin embargo, el Ministerio de Economía desestimó el planteo al sostener que admitir nuevos antecedentes afectaría el principio de igualdad entre todos los participantes del proceso.

Concluida esta etapa, el Ejecutivo avanzará con la apertura de las ofertas técnicas y económicas, prevista para este miércoles 22 de julio a las 9, a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.

El objetivo del Gobierno es que los futuros concesionarios privados asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales, además de desarrollar actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales durante el período de concesión.