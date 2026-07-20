A punta de pistola, asaltaron una panadería de Hernandarias y Rivadavia

Por Santotomealdía



Una panadería ubicada en la esquina de Hernandarias y Rivadavia fue asaltada a punta de pistola este domingo, cuando estaba por finalizar la jornada de atención al público. El delincuente ingresó al local, amenazó a los dos empleados que se encontraban en el lugar y escapó con la recaudación correspondiente al sábado y al domingo, además del teléfono celular de uno de los trabajadores.

El hecho ocurrió cerca de las 14, en momentos en que el comercio estaba por cerrar sus puertas. Según relató el propietario del negocio, Claudio Obino, el asaltante actuó a cara descubierta, portando un arma de fuego, y tras apoderarse del dinero obligó a los empleados a permanecer dentro del baño antes de darse a la fuga.

En diálogo con el programa Cómo Seguimos, que se emite por Radio Nova 97.5, Obino contó que en la caja había alrededor de 1,5 millones de pesos en efectivo, ya que aún no habían retirado la recaudación del sábado y el domingo era uno de los días de mayor movimiento por la previa del partido de la Selección Argentina.

El comerciante explicó que uno de los empleados intentó seguir al delincuente cuando escapó, aunque rápidamente le perdió el rastro. "Yo siempre les digo que entreguen todo y no arriesguen la vida por un celular o por plata", señaló.

Obino indicó además que la empleada que se encontraba en el local quedó muy afectada por lo sucedido y debió ser contenida tras el episodio, mientras que el otro trabajador no sufrió lesiones.

El dueño del comercio manifestó que el robo lo sorprendió especialmente porque la sucursal fue inaugurada hace apenas un mes, y adelantó que ahora analizan reforzar las medidas de seguridad con la instalación de cámaras y otras alternativas para proteger al personal, aunque reconoció las dificultades que implica modificar la modalidad de atención en un comercio de esas características.