"El dolor es muy grande": el sentido mensaje de Messi tras la final

Lionel Messi rompió el silencio tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó el dolor por haber quedado a las puertas del título, aunque también destacó el camino recorrido por el equipo y el apoyo de los hinchas durante toda la competencia.

Luego de la caída 1 a 0 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el capitán argentino había optado por no realizar declaraciones públicas. Sin embargo, este lunes publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer el respaldo recibido y reflexionar sobre la campaña de la Albiceleste.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió Messi al comenzar su publicación. A pesar de la tristeza por el resultado, el rosarino aseguró que también elige quedarse con los aspectos positivos de la participación argentina en la Copa del Mundo.

"Me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", expresó.

En otro tramo del mensaje, el capitán remarcó que el paso del tiempo permitirá valorar con mayor justicia lo conseguido por este plantel, que disputó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", señaló.

Messi también tuvo palabras para el flamante campeón del mundo y felicitó a España por la conquista del título.

La imagen del rosarino al finalizar el encuentro recorrió el mundo. Tras el pitazo final, logró contener la emoción durante algunos segundos, pero no pudo evitar las lágrimas mientras observaba a los hinchas argentinos en las tribunas, al mismo tiempo que el conjunto español celebraba la obtención de la Copa del Mundo.

Con esta participación, Messi cerró su sexto Mundial, en lo que todo indica fue su última presencia en una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección argentina. Más allá del dolor por la derrota, el capitán volvió a dejar en claro el orgullo por un plantel que marcó una época en la historia del fútbol argentino.

"Pase lo que pase, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar", había afirmado antes de la final. Tras el desenlace en Nueva Jersey, esas palabras adquirieron un significado aún más profundo para una generación que volvió a llevar a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.