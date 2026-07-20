Nueve años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su nieta en barrio Las Vegas

Un hombre de 61 años fue condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta menor de edad en nuestra ciudad. La sentencia fue ordenada por la jueza Cecilia Labanca, en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro señaló que “entre 2022 y el año pasado, el hombre de 61 años vulneró la integridad sexual de su nieta en una vivienda en la que él residía junto con su pareja en el barrio Las Vegas”. Según detalló, “al momento de los ilícitos, la víctima transitaba los primeros años de su escolaridad primaria”.

Además, la representante del MPA explicó que “la magistrada consideró acreditados los hechos delictivos por los que acusamos al abuelo de la víctima”, y agregó que “aguardaremos sus fundamentos para evaluar los pasos a seguir”.

“El condenado concretó los abusos en ocasiones en las que la niña iba a la casa de él”, afirmó la fiscal. “Para procurar su impunidad, le decía que si ella contaba algo sobre sus padecimientos, él iba a ‘ir preso’ y su pareja –quien es la abuela de la víctima–, iba a morir al no tener quién la cuide”, subrayó.

Calificación penal

El abuelo de la víctima fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la guarda y por el vínculo). Las iniciales del hombre de 61 años son CAP. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su nieta, quien tiene el mismo apellido que él.