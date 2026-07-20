El consumo de carne vacuna cayó 11,5% en la primera mitad del año por la suba de los precios

El consumo de carne vacuna en Argentina registró una fuerte caída durante el primer semestre de 2026, en un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios de los cortes, según un informe difundido por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

De acuerdo con el relevamiento, el consumo aparente alcanzó 1,02 millones de toneladas entre enero y junio, lo que representa una disminución interanual del 11,5%. En términos absolutos, el mercado interno absorbió 131.830 toneladas menos que en el mismo período de 2025.

La retracción también se refleja en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 47 kilos por persona al año, un nivel 8,2% inferior al registrado un año atrás, equivalente a una reducción de 4,2 kilos por habitante.

Desde CICCRA vincularon esta baja con la evolución de los precios. Si bien la inflación general se desaceleró en junio y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó un aumento mensual del 1,9%, el rubro carnes y derivados acumuló una suba del 45% interanual, por encima del 33,4% registrado por el índice general.

En el caso de la carne vacuna, el incremento fue aún mayor: los cortes aumentaron un 53,6% en comparación con junio del año pasado. En contraste, el pollo registró una suba interanual del 29,9%, por lo que el kilo de carne vacuna se encareció 18,3% más que el de esa alternativa.

No obstante, el informe señala que durante el último trimestre comenzó a observarse una estabilización de los precios. En junio, el valor promedio de los cortes vacunos mostró una leve baja del 0,1% mensual.

Entre las principales variaciones se destacaron las caídas del asado (-1,8%), la nalga (-0,9%) y el cuadril (-0,5%), mientras que la carne picada común aumentó 2,1% y la paleta subió 0,6%.

La menor demanda interna también modificó el destino de la producción nacional. Durante el primer semestre, el mercado local absorbió el 71,4% de la carne producida, una participación inferior al 75,6% registrado en igual período de 2025.

En paralelo, las exportaciones crecieron un 10,2% interanual en volumen, impulsadas principalmente por la ampliación de la cuota de exportación hacia Estados Unidos. Según la entidad, ese desempeño permitió compensar parcialmente el menor nivel de actividad de la industria frigorífica, que durante junio operó con uno de los niveles más bajos de los últimos años debido a la menor oferta de hacienda.