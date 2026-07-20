El Gobierno excluyó horas extras, bonos y aguinaldo del cálculo de los aportes sindicales

El Gobierno nacional reglamentó el nuevo esquema para el cálculo de los aportes sindicales, estableciendo que determinados conceptos salariales, como las horas extras, los bonos y el aguinaldo, quedarán excluidos de la base sobre la que se realizan esos descuentos.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral.

La normativa precisa que la base para calcular los aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos de trabajo estará integrada únicamente por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, junto con las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual.

En ese marco, el decreto establece expresamente que no deberán computarse para ese cálculo los siguientes conceptos:

Premios y bonos.

Participación en las ganancias.

Horas extras.

Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Plus vacacional.

Sumas no remunerativas.

Cualquier otro concepto que no se perciba de manera normal, habitual y mensual.

El objetivo, según el texto oficial, es evitar interpretaciones que amplíen la base de cálculo y, de esa manera, incrementen los costos laborales para las empresas.

Además, el decreto ratifica que las contribuciones patronales acordadas en favor de las asociaciones sindicales deberán destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales que beneficien directamente a los trabajadores.

Para garantizar el cumplimiento de ese destino, la reglamentación dispone que esos recursos deberán administrarse de manera diferenciada respecto del resto del patrimonio sindical. En ese sentido, los gremios estarán obligados a llevar registros separados y documentar específicamente el uso de esos fondos, con el objetivo de brindar una mayor trazabilidad y control sobre su administración.

Desde el Gobierno señalaron que estas precisiones buscan otorgar mayor certeza sobre la aplicación de la normativa vigente, facilitar la homologación de futuros acuerdos colectivos y asegurar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la reforma laboral.