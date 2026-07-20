Unión presentó oficialmente a Eric Ramírez como nuevo refuerzo para el Clausura

Unión oficializó este lunes la incorporación de Eric "La Perla" Ramírez, quien firmó contrato por 18 meses y ya comenzó a entrenarse bajo las órdenes de Leonardo Madelón, de cara al inicio del Torneo Clausura.

La presentación del delantero se realizó a través de las redes sociales del club, donde el Tatengue confirmó la llegada de uno de los refuerzos que buscaba el cuerpo técnico para potenciar el ataque.

La incorporación de Ramírez tiene un factor clave: Madelón lo conoce muy bien. Ambos compartieron su etapa en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el entrenador pudo aprovechar la versatilidad ofensiva del futbolista, una característica que resultó determinante para impulsar su contratación.

El atacante puede desempeñarse como extremo, mediapunta o delantero, lo que le brinda al entrenador distintas alternativas para el frente ofensivo y facilita su adaptación al sistema de juego que pretende el cuerpo técnico.

Su llegada, sin embargo, no estuvo exenta de competencia. Todo indicaba que Ramírez continuaría su carrera en Aldosivi, pero la aparición de Unión modificó por completo el escenario.

Además del respaldo de Madelón, la propuesta deportiva del conjunto santafesino terminó siendo decisiva. El futbolista entendió que llegaba a un club donde el entrenador confía plenamente en sus condiciones y que, además, le ofrecía un proyecto con mayores aspiraciones para la segunda parte de la temporada.

De esta manera, Unión logró quedarse con un jugador que estaba muy cerca de incorporarse a otro equipo de Primera División, sumando una nueva pieza para un plantel que busca reforzarse con jerarquía para afrontar el Clausura.

Con la llegada de Eric Ramírez, el Tatengue no solo incorpora una nueva variante ofensiva, sino que también se anota un triunfo en el mercado de pases, al imponerse en una negociación que parecía encaminada hacia otro destino.