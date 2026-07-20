Industria santafesina en crisis: 71% de los sectores registraron bajas

La industria santafesina volvió a registrar una caída en mayo y profundizó la tendencia negativa que arrastra desde el segundo semestre de 2025. Según el informe mensual elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), la producción fabril retrocedió 1,3% interanual y acumuló una baja de 4,4% en los primeros cinco meses de 2026, con un escenario en el que el 71% de las ramas industriales operó en baja.

El relevamiento también señala que el índice de producción industrial se ubicó 8,9% por debajo del nivel registrado en mayo de 2023 y 14,3% por debajo del correspondiente a 2022, reflejando la continuidad del deterioro en la actividad manufacturera provincial.

Entre los sectores que mostraron un desempeño positivo sobresalieron la industria siderúrgica (+14,1%), la fabricación de vehículos automotores (+13,1%), la molienda de oleaginosas (+9,4%), la producción de lácteos (+4,8%) y la molienda de cereales (+4,6%), actividades que amortiguaron parcialmente la caída general del índice.

Sin embargo, los mayores retrocesos se observaron en la maquinaria agropecuaria (-29,6%), la maquinaria de uso especial (-32%), los aparatos de uso doméstico (-25,5%), la fundición (-23,5%), las autopartes (-10,8%), la carne vacuna (-10,8%), la maquinaria de uso general (-11,2%) y las prendas de vestir (-10,2%), entre otros rubros.

Precisamente, la industria metalúrgica continúa siendo una de las más afectadas por la desaceleración económica. De acuerdo con Fisfe, el sector acumuló una caída del 16,1% entre enero y mayo, mientras que el nivel de producción de mayo quedó 30,5% por debajo del registrado en el mismo mes de 2023.

Dentro del complejo metalúrgico, solo los productos metálicos para uso estructural (+1,3%) y los equipos y aparatos eléctricos (+3,5%) lograron exhibir resultados positivos, en contraste con la mayoría de las actividades vinculadas a la fabricación de bienes de capital.

El informe también analiza el desempeño de la industria láctea, que procesó 1,6% más de materia prima durante los primeros cinco meses del año respecto del mismo período de 2025. En mayo, la actividad creció 4,8% interanual, aunque el nivel de producción continúa 14,1% por debajo de los registros alcanzados en 2022 y 2023.

En materia de comercio exterior, las exportaciones santafesinas de productos lácteos aumentaron 14,7% en volumen, impulsadas principalmente por mayores ventas de mozzarella y leche entera en polvo.

En tanto, la producción de acero mostró una mejora interanual del 14,1% en mayo, favorecida por una baja base de comparación. No obstante, la fabricación de productos laminados cayó 23,6% frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado anual, la producción de acero aumentó 12,1%, mientras que los laminados retrocedieron 14,8%.

A pesar de esa recuperación parcial, Fisfe advirtió que la actividad siderúrgica santafesina permanece 31,3% por debajo del nivel alcanzado en los primeros cinco meses de 2023.

En el frente externo, las exportaciones de manufacturas de origen industrial registraron una disminución de 8,4% en valor y 18,4% en volumen, afectadas principalmente por menores despachos de productos químicos y manufacturas metálicas. En cambio, las manufacturas de origen agropecuario, con excepción del cuero, mantuvieron un desempeño positivo durante el período analizado.

Dentro de ese grupo, la industria aceitera incrementó sus exportaciones en 1.094 millones de dólares y 1,9 millones de toneladas respecto de los primeros cinco meses de 2025.

El informe también advierte sobre el impacto del escenario económico en el empleo industrial. A nivel nacional, 5.000 trabajadores perdieron su empleo en la industria, lo que representa la mayor caída mensual dentro de un proceso de retracción que ya suma 25 meses consecutivos, de acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En Santa Fe, estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indican que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se redujo en 416 la cantidad de empleadores registrados y en 8.641 los trabajadores cubiertos, lo que representa bajas del 7% y 6,3%, respectivamente.

Como contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó la semana pasada que la producción industrial argentina cayó 5,7% interanual en mayo y acumula una retracción de 3,1% en los primeros cinco meses del año.

Por otra parte, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario reveló que la industria aceitera argentina perdió el liderazgo mundial en capacidad de molienda de soja. Con una capacidad instalada para procesar 68 millones de toneladas anuales, el país quedó relegado al tercer lugar, detrás de Estados Unidos (78 millones de toneladas) y Brasil (70 millones).

El estudio señala que, tras alcanzar su techo de capacidad en 2020, la expansión del complejo industrial argentino se estancó, mientras que Estados Unidos y Brasil continuaron ampliando su infraestructura de procesamiento, desplazando a la Argentina del primer puesto que había mantenido durante años.