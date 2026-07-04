El nuevo puente se prepara para montar las vigas sobre el río Salado con una tecnología inédita en la obra

Por Santotomealdía

La construcción del nuevo puente entre nuestra ciudad y Santa Fe se prepara para dar un nuevo paso con el inicio de una de las etapas más importantes de todo el proyecto. Tras varios meses de preparación, el lanzavigas ya se encuentra prácticamente instalado y será utilizado próximamente para comenzar el montaje de las vigas sobre el tramo del río Salado, el sector más complejo de toda la estructura.

Aunque todavía no fue informada una fecha oficial para el inicio de estas tareas, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, ya había anticipado que este equipamiento será el encargado de colocar las vigas correspondientes al sector ubicado sobre el cauce principal del río.

La utilización del lanzavigas marcará un cambio importante respecto de las etapas anteriores de la obra. Hasta ahora, la mayor parte de las vigas fueron colocadas mediante grúas de gran porte, un sistema adecuado para los sectores donde existía acceso desde tierra firme. Sin embargo, al avanzar hacia el río Salado, las condiciones cambian y la logística se vuelve considerablemente más compleja.

Vista aérea del nuevo puente, junto al puente Carretero. (Crédito: GSF)

Cómo funciona el lanzavigas

El lanzavigas es una estructura metálica especialmente diseñada para montar vigas prefabricadas en puentes. A diferencia de una grúa convencional, trabaja apoyado sobre la propia estructura ya construida del puente, lo que le permite avanzar progresivamente a medida que la obra crece.

Su funcionamiento consiste en elevar cada viga mediante carros de izaje, trasladarla suspendida hasta el vano correspondiente y apoyarla con precisión sobre los cabezales previamente construidos. Una vez completado ese tramo, el equipo avanza hacia el siguiente vano para repetir el procedimiento.

Este tipo de tecnología se utiliza habitualmente en grandes obras de infraestructura porque permite trabajar en sectores donde el acceso desde el terreno resulta muy difícil o directamente imposible, como ocurre sobre ríos, autopistas o valles de gran altura.

Un equipo que llegó desde China

En octubre del año pasado, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, había anticipado que la Provincia incorporaría una máquina lanzavigas proveniente de China, especialmente destinada a esta obra.

Posteriormente, en mayo, se confirmó el arribo del equipo y su incorporación al obrador, mientras que a fines de junio comenzó el traslado de sus componentes hacia el sector central del puente para iniciar el proceso de montaje definitivo.

Hoy, con la estructura prácticamente instalada sobre el extremo más avanzado del puente, la obra se encuentra cada vez más cerca de iniciar la colocación de las vigas correspondientes al tramo que atraviesa el río Salado, una instancia considerada entre las más complejas desde el punto de vista constructivo.

Una obra que sigue avanzando

De acuerdo con la información oficial difundida por Vialidad Provincial, la obra del nuevo puente alcanzó el 45 % de ejecución.

Más allá del puente propiamente dicho, iguen desarrollándose las intervenciones en los accesos de ambas ciudades. En nuestra ciudad continúan las obras sobre calle Mitre, junto con la readecuación de desagües y servicios subterráneos, trabajos indispensables antes de avanzar posteriormente sobre Avenida 7 de Marzo, donde se ejecutará la etapa urbana más importante del proyecto.