Sauce Viejo: ASOEM denunció nuevos descuentos salariales y volverá a las medidas de protesta

Por Santotomealdía



El conflicto entre la Municipalidad de Sauce Viejo y la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) sumó un nuevo capítulo. El secretario general del gremio, Juan Medina, denunció que más de 40 trabajadores municipales volvieron a sufrir importantes descuentos en sus salarios, aseguró que se trata del tercer mes consecutivo en que ocurre esta situación y adelantó que el sindicato retomará las medidas de fuerza.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Nova al Día, que se emite por Radio Nova 97.5. Allí, Medina afirmó que los descuentos se hicieron efectivos con el pago de los haberes de junio y alcanzaron, según sostuvo, hasta el 50% del salario de algunos empleados.

El dirigente explicó que las quitas corresponden a medidas de fuerza realizadas en el marco del conflicto que el gremio mantiene con el Ejecutivo municipal y aseguró que afectan a trabajadores de distintas áreas. "Estamos hablando de descuentos de entre 450.000 y 500.000 pesos sobre salarios de 975.000 pesos", afirmó Medina, quien calificó la situación como "una aberración".

El secretario general de ASOEM sostuvo además que el gremio mantiene presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe por este conflicto y cuestionó la falta de respuestas de los organismos provinciales. Según explicó, la organización decidió reducir la intensidad de las protestas durante las últimas semanas para favorecer una instancia de diálogo, aunque aseguró que la situación volvió a agravarse tras la liquidación de los haberes.

En ese sentido, adelantó que el cuerpo de delegados definirá en las próximas horas las nuevas medidas de acción directa, que podrían incluir nuevamente protestas y afectación de servicios municipales. "Muy a nuestro pesar vamos a comenzar con nuevas medidas de acción directa, vamos a salir a la calle porque esto no da para más", expresó.

Durante la entrevista, Medina también reiteró cuestionamientos a la gestión municipal por las condiciones laborales, la inversión en maquinaria y la contratación de servicios de terceros, además de insistir en el reclamo por el reconocimiento de la representación sindical de ASOEM.