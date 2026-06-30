Preocupación por una seguidilla de robos en la zona de Lisandro de la Torre y Saavedra

Por Santotomealdía



Vecinos de la zona de Lisandro de la Torre, entre Saavedra y Moreno, expresaron su preocupación por una seguidilla de robos que, según afirman, se viene registrando desde hace varias semanas. Entre los hechos denunciados figuran ingresos a viviendas, robo de reguladores de gas, medidores de agua y otros episodios contra propiedades del sector.

El reclamo apunta a la falta de respuestas en materia de seguridad. Los vecinos aseguran que los hechos ocurren principalmente durante la madrugada y sostienen que es necesaria una mayor presencia policial para prevenir nuevos delitos.

En diálogo con el programa Cómo Seguimos, que se emite por Radio Nova 97.5, el vecino Gustavo Di Giorgio relató que en las últimas semanas se registraron distintos episodios en ese sector de la ciudad. Uno de los casos que más preocupación generó fue el ingreso de delincuentes a una vivienda ubicada en un primer piso, donde una mujer y su hijo pequeño dormían al momento del robo.

"Le abrieron la ventana y entraron. Ella se dio cuenta cuando no encontró un bolso. Después revisamos las cámaras y se veía cómo escapaban corriendo", contó Di Giorgio, quien agregó que la familia decidió mudarse debido al temor que le generó el episodio.

Además, señaló que también se produjeron robos de reguladores de gas y medidores de agua, una modalidad que, además del perjuicio económico, puede ocasionar situaciones de riesgo para los vecinos. "Se llevan muy poco material, pero el daño que provocan es enorme. En el caso del gas, dejan pérdidas y muchas veces los vecinos se quedan varios días sin servicio hasta que realizan las reparaciones", explicó.

Di Giorgio indicó que los robos ocurren, en su mayoría, durante la madrugada, cuando hay menor circulación de personas por las bajas temperaturas. También sostuvo que los vecinos mantienen contacto permanente entre sí para advertirse sobre los hechos delictivos y compartir imágenes obtenidas por cámaras de seguridad. "Los vecinos están unidos y se comunican cuando pasa algo, pero sentimos que falta la otra pata, que es la seguridad", afirmó.

Finalmente, el vecino reclamó una mayor tarea preventiva e investigativa para frenar la reiteración de estos episodios. "La gente tiene miedo y siente que está indefensa", concluyó.