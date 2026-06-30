Asciende a 1.943 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela elevaron a 1.943 el número de víctimas fatales provocadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera del país el pasado 24 de junio. El nuevo balance oficial fue difundido este martes y confirma que la emergencia humanitaria continúa agravándose mientras las tareas de búsqueda y rescate siguen activas en las áreas más afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó además que la catástrofe dejó 10.571 personas heridas, mientras que 15.866 permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención médica en distintos centros sanitarios. En paralelo, estimaciones de Naciones Unidas señalan que la cifra de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

A seis días del desastre, las operaciones de rescate continúan desplegadas en distintos puntos del país con el apoyo de maquinaria pesada, equipos especializados y brigadas internacionales. Según detallaron las autoridades, hasta el momento se logró rescatar con vida a 6.461 personas, aunque todavía persisten tareas de remoción de escombros y búsqueda en estructuras colapsadas.

La situación más crítica sigue concentrándose en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre por el Gobierno venezolano y actualmente bajo control militar. Allí se registra la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras continúan los operativos de emergencia en condiciones complejas debido a la inestabilidad del terreno.

Las autoridades también confirmaron que, desde el sismo principal, se registraron más de 600 réplicas, un fenómeno que dificulta el avance de los trabajos de rescate y obliga a mantener un monitoreo permanente en varias regiones del país.

En paralelo, miles de personas permanecen desplazadas o afectadas por la interrupción de servicios básicos, mientras organismos nacionales e internacionales trabajan para ampliar la asistencia humanitaria en las zonas más golpeadas.

En este contexto, los países miembros del Mercosur comenzaron a coordinar una respuesta regional para asistir a Venezuela. Durante la cumbre del bloque, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmó que las agencias encargadas de la gestión de riesgos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay ya iniciaron reuniones para organizar el envío conjunto de ayuda humanitaria.

Orsi señaló que el mecanismo regional ya puso en marcha acciones de coordinación y aseguró que algunas decisiones adoptadas en las últimas horas resultaron "fundamentales" para acelerar la asistencia, aunque evitó precisar cuáles serán las primeras medidas concretas que implementará el bloque.

Durante el encuentro regional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "incalculables" las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por los terremotos y solicitó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Por su parte, el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, sostuvo que "lo importante es que Venezuela no se sienta sola" y ratificó el compromiso de los países de la región para colaborar con las tareas de asistencia y reconstrucción.