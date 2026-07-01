Sauce Viejo: lo buscaban desde hacía 19 años, cayó en un control policial y quedó detenido

Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana en la ciudad de Sauce Viejo luego de que efectivos policiales constataran que sobre él pesaba un pedido de captura vigente desde hacía más de dos décadas, en el marco de una causa judicial por una presunta tentativa de robo.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, que se encontraba desarrollando tareas de control e identificación en la zona de las calles Estrella Federal y Alerces. Según informaron fuentes policiales, durante uno de los chequeos preventivos los agentes identificaron a un hombre y, al consultar sus datos personales a través del sistema de comunicaciones policiales, detectaron que registraba un requerimiento judicial pendiente.

De acuerdo con la información suministrada por el operador de turno, el hombre tenía un pedido de paradero vigente desde el 26 de octubre de 2007, solicitado en el marco de una causa por una supuesta tentativa de robo, a requerimiento del juzgado interviniente.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora del sospechoso en el marco de lo establecido por el artículo 10 bis y lo trasladaron para continuar con las actuaciones correspondientes.

Las autoridades judiciales deberán determinar ahora la situación procesal del hombre, cuyo requerimiento permanecía activo desde hacía 21 años, un dato que llamó la atención de los investigadores y del propio personal policial que intervino en el procedimiento.