Violento intento de robo: un joven fue atacado con una navaja en Moreno al 1300

Por Santotomealdía



Un joven fue víctima de un violento intento de robo este domingo por la mañana en nuestra ciudad, cuando fue atacado con una navaja tras resistirse a que le sustrajeran el teléfono celular. El hecho ocurrió alrededor de las 9, en la zona de Moreno al 1300, cuando regresaba caminando a su casa después de perder el colectivo.

La víctima sufrió varias heridas de arma blanca, aunque afortunadamente no fue necesario someterla a una intervención quirúrgica. Tras recibir atención médica, permanece en reposo a la espera del alta definitiva.

En declaraciones a radio LT10, el joven contó que caminaba por el barrio mientras conversaba con un conocido cuando el agresor intentó arrebatarle el celular. "Me quiso manotear el celular. Empezamos a pelear, sacó una navaja, me tiró al piso y en medio del forcejeo no sé dónde quedó el teléfono, si voló o si se lo llevó él", relató.

La agresión terminó gracias a la intervención de otro joven que pasaba por el lugar y logró ahuyentar al delincuente. Luego del ataque, la víctima caminó algunas cuadras hasta encontrarse con un grupo de vecinos, quienes advirtieron que estaba herido y dieron aviso a la Policía y al servicio de emergencias. "Ahí me di cuenta de que estaba herido porque casi no podía respirar. Ellos llamaron inmediatamente a la policía y a la ambulancia", explicó.

El joven fue trasladado a un centro de salud, donde le practicaron radiografías, una tomografía y suturaron las heridas. "Por suerte no me tuvieron que operar ni hacerme un drenaje. Me hicieron radiografías, una tomografía, me cosieron las heridas y me pusieron vendas. Los médicos me dijeron que estoy bien", expresó.

La víctima, que trabaja en un kiosco de la ciudad, permanece en reposo mientras se recupera de las lesiones sufridas y espera poder retomar sus actividades laborales en los próximos días.