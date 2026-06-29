Milei no viajará a la cumbre del Mercosur y se enfocará en acomodar los conflictos internos

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur y permanecerá en el país para enfocarse en la reorganización del gabinete nacional tras la salida de Manuel Adorni y la inminente asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. La representación argentina en el encuentro regional estará a cargo del canciller Pablo Quirno.

La decisión presidencial se conoció luego de un fin de semana marcado por cambios en el Ejecutivo. El sábado se oficializó la renuncia de Adorni, mientras que el domingo Milei confirmó que Santilli ocupará la Jefatura de Gabinete, tras mantener una reunión en la Quinta de Olivos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde la Casa Rosada explicaron que el mandatario permanecerá en Buenos Aires para trabajar junto a Santilli y al resto del gabinete en temas de gestión, además de avanzar en los preparativos para el acto de jura del nuevo funcionario, previsto para la tarde del martes.

La decisión de ausentarse de la cumbre regional se produce en un contexto de tensiones diplomáticas con algunos países del bloque, especialmente con Brasil y Venezuela, y en medio de diferencias políticas que atraviesan actualmente al Mercosur.

La cumbre del Mercosur comenzará este lunes con la reunión de cancilleres y continuará el martes con la participación de los presidentes del bloque. Uno de los principales temas de discusión será la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la posibilidad de profundizar relaciones comerciales con países asiáticos y analizar futuras incorporaciones al bloque.

La presidencia pro tempore del Mercosur será asumida por Uruguay, cuyo mandatario, Yamandú Orsi, encabezará una agenda marcada por las negociaciones comerciales y los debates sobre la apertura económica regional.

En el plano interno, la llegada de Santilli representará el cuarto cambio en la Jefatura de Gabinete desde la llegada de Milei al poder, tras los pasos de Nicolás Posse, Guillermo Francos y Adorni. Con esta designación, el Presidente apuesta a fortalecer los vínculos con sectores aliados y dirigentes dialoguistas, en busca de consolidar apoyos para impulsar su agenda legislativa en el Congreso.

En paralelo, Milei recibió en las últimas horas en la residencia de Olivos a Flavio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición brasileña y figura cercana al expresidente Jair Bolsonaro. El encuentro volvió a reflejar la cercanía política entre el mandatario argentino y el espacio liderado por el exjefe de Estado brasileño.

La reunión se realizó en la previa de las actividades de cierre del foro internacional organizado por la organización Israel Allies Foundation, que reúne a dirigentes políticos y diplomáticos de distintos países para fortalecer vínculos con Israel.