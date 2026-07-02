Ante la llegada de El Niño, se reunió la Junta Municipal de Protección Civil

Por Santotomealía



Ante la confirmación del desarrollo del fenómeno climático El Niño y la posibilidad de que se fortalezca durante los próximos meses, este jueves se reunió la Junta Municipal de Protección Civil para comenzar a coordinar las acciones preventivas que podrían implementarse en caso de registrarse lluvias extraordinarias en nuestra ciudad.

Del encuentro participaron autoridades municipales encabezadas por el intendente Miguel Weiss Ackerley, concejales, representantes de las fuerzas de seguridad e instituciones locales. La reunión tuvo un carácter informativo y marcó el inicio de un trabajo conjunto que continuará durante las próximas semanas con mesas específicas para definir el rol de cada organismo ante una eventual emergencia.

En declaraciones al programa Cómo Seguimos, que se emite por radio Nova 97.5, el director de Protección Civil de la Municipalidad, Maximiliano Montenegro, explicó que el principal objetivo es prepararse con anticipación. "Lo importante es prepararse con tiempo y estar lo mejor preparados posible ante la posible situación de tener un Niño fuerte o muy fuerte. No se sabe bien a ciencia cierta si va a ser así, pero está bien prepararse con tiempo. Después, si no pasa, mejor", afirmó.

Montenegro explicó que el Municipio viene trabajando desde hace dos o tres meses junto a distintas áreas municipales y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. En ese marco, se realizan tareas de limpieza y mantenimiento de canales de gran caudal, bocas de tormenta y del sistema de desagües de la ciudad.

El funcionario aseguró además que las cuatro estaciones de bombeo se encuentran operativas y ya fueron puestas a prueba durante las últimas precipitaciones. También explicó que, mientras el nivel del río lo permita, el sistema funciona por gravedad y que las bombas comienzan a ser indispensables cuando el río supera aproximadamente los seis metros, momento en el que se cierran las compuertas y el agua debe ser impulsada hacia el río.

Las zonas más vulnerables

Montenegro señaló que la Dirección de Hidráulica realizó un relevamiento de las zonas más vulnerables de la ciudad ante lluvias intensas. Entre ellas mencionó Barrio Chaparral, algunos sectores de Barrio San Martín y las zonas de Córdoba y Gaboto, Buenos Aires y Gaboto y San Martín y Crespo, donde el agua puede demorar algunas horas más en escurrir, aun cuando el sistema de desagües funciona correctamente.

El funcionario también se refirió a las familias que residen fuera del anillo de protección, especialmente en el sector comprendido entre las casas bomba 3 y 4, la zona de Laguna Bedetti, Costa Azul y Costa de Oro.

En ese sentido, indicó que existe un relevamiento de 40 familias consideradas como las más vulnerables, que ya reciben seguimiento y asistencia por parte del Municipio.

Montenegro agregó que las estaciones de bombeo cuentan con personal permanente, incluso durante la noche, y confirmó que ya fueron definidos los centros de evacuación previstos para una eventual emergencia. Entre ellos mencionó las vecinales Sargento Cabral y General Paz, además del Camping Municipal, con el apoyo del Ejército y de la Subsecretaría de Protección Civil de la Provincia.

Finalmente, adelantó que la Junta Municipal de Protección Civil volverá a reunirse dentro de 15 a 20 días, cuando comenzarán las mesas de trabajo específicas con las distintas áreas e instituciones para definir funciones y coordinar la respuesta ante un eventual escenario de lluvias extraordinarias.