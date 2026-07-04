Marruecos clasificó a cuartos de final y Canadá, primer anfitrión eliminado

Marruecos se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 3-0 a Canadá en el encuentro correspondiente a los octavos de final. El conjunto africano resolvió el partido en el segundo tiempo gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y a un tanto de Soufiane Rahimi, y continúa consolidándose como uno de los protagonistas de la Copa del Mundo.

Pese a la diferencia final en el marcador, el desarrollo del encuentro fue más equilibrado de lo que reflejó el resultado. Durante gran parte de la primera mitad, Canadá logró imponer condiciones y generó las situaciones más claras de peligro, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero marroquí Yassine Bono, quien respondió con seguridad ante los intentos de Jonathan David y Tanitoluwa Oluwaseyi.

Marruecos también debió afrontar un contratiempo importante antes del descanso, cuando su goleador Ismael Saibari sufrió una molestia muscular y tuvo que abandonar el campo de juego. Su reemplazante fue Soufiane Rahimi, quien terminaría siendo determinante en el desenlace del partido.

El encuentro cambió definitivamente a los 4 minutos del segundo tiempo, cuando Marruecos abrió el marcador a través de una jugada preparada de pelota parada. Tras un amague de centro de Achraf Hakimi, Ounahi recibió en la puerta del área y definió con precisión junto al palo izquierdo para establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, el seleccionado africano cedió la posesión a Canadá, que no logró traducir el control de la pelota en situaciones concretas de gol. Con espacios para el contraataque, Marruecos comenzó a explotar su velocidad y eficacia ofensiva.

El 2-0 llegó tras una rápida transición ofensiva protagonizada por Brahim Díaz y el propio Ounahi, quien culminó la acción con un potente remate al ángulo para firmar su doblete y encaminar la clasificación.

Con el resultado a favor, el conjunto dirigido por Walid Regragui reforzó su estructura defensiva y apostó nuevamente a la velocidad en las transiciones. Ya en tiempo de descuento, y con Canadá completamente volcado al ataque, Rahimi aprovechó una asistencia de Brahim Díaz y definió con tranquilidad para establecer el 3-0 definitivo.

De esta manera, Marruecos, que ya había hecho historia al convertirse en el primer seleccionado africano en alcanzar las semifinales de un Mundial en la edición de 2022, volvió a instalarse entre los ocho mejores equipos del planeta y espera rival en los cuartos de final. En caso de una clasificación de Francia ante Paraguay, los marroquíes tendrán la oportunidad de buscar revancha frente al equipo que los eliminó en la pasada Copa del Mundo.