River confirmó la vuelta del delantero Rafael Santos Borré

River confirmó este sábado el regreso de Rafael Santos Borré, uno de los delanteros más importantes del ciclo de Marcelo Gallardo y pieza fundamental en la histórica conquista de la la Copa Libertadores 2018. El atacante colombiano firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y comenzará así su segundo ciclo en el club de Núñez.

A través de un comunicado oficial, la institución anunció la incorporación del futbolista de 30 años: "Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", informó el club.

De esta manera, Borré regresará a River tras su primera etapa entre 2017 y 2021, período en el que se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo dirigido por Gallardo. Durante esos años, el delantero colombiano conquistó seis títulos: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017 y 2019, la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019.

Luego de su salida del conjunto "Millonario", el atacante continuó su carrera en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde tuvo un papel destacado en la obtención de la UEFA Europa League. Posteriormente, pasó por el Werder Bremen y más tarde recaló en el Inter de Porto Alegre, club con el que obtuvo el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026.

La llegada de Santos Borré se produce en un semestre clave para River, que tendrá como principal objetivo la conquista de la Copa Sudamericana, certamen en el que ya se encuentra clasificado a los octavos de final. Además, el equipo buscará revancha en el plano local luego de haber perdido el título del Torneo Apertura en los minutos finales de la definición ante Belgrano de Córdoba.

Antes de oficializar su regreso al fútbol argentino, el delantero se despidió de Inter de Porto Alegre con un mensaje publicado en sus redes sociales. "Gracias por cada momento vivido con estos colores. Me llevo los recuerdos, aprendizajes y personas que quedarán para siempre", expresó el colombiano.

Asimismo, agradeció "a la torcida colorada por el apoyo durante todo este tiempo" y también destacó el acompañamiento de "los directivos, el cuerpo técnico y todas las personas que hicieron parte de este camino", cerrando así su etapa en el fútbol brasileño antes de emprender su regreso a River.