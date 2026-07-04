Colón inicia la segunda rueda ante Deportivo Madryn con bajas sensibles y la necesidad de recuperar terreno

Colón afrontará este domingo una exigente visita a Deportivo Madryn por la 19ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en un encuentro que marcará el comienzo de la segunda rueda del campeonato para ambos equipos. El partido se disputará desde las 15 en el estadio Abel Sastre, con arbitraje de Gastón Monson Brizuela y transmisión de LPF Play.

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán llega a este compromiso ubicado en el cuarto puesto de la tabla con 29 puntos, apenas una unidad por encima del equipo patagónico, que marcha quinto con 28. De esta manera, el duelo aparece como uno de los más atractivos de la fecha, ya que enfrentará a dos equipos que pelean en los puestos de vanguardia de la categoría.

El Sabalero buscará recuperarse tras la derrota por 1 a 0 frente a Chaco For Ever, resultado que puso fin a una racha de ocho partidos sin perder, aunque le permitió mantenerse en la zona alta del campeonato.

Para este compromiso, Medrán deberá realizar modificaciones obligadas en la defensa debido a las ausencias de sus dos marcadores centrales titulares. Federico Rasmussen no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Pier Barrios quedó descartado por lesión. Ante este escenario, Nicolás Thaller volverá a la titularidad para acompañar a Sebastián Olmedo en la zaga central.

La otra variante estará en el mediocampo ofensivo, donde Matías Muñoz reemplazará al lesionado Ignacio Lago, máximo goleador y una de las figuras del equipo santafesino durante la temporada.

De esta manera, la probable formación de Colón será con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Sebastián Olmedo y Leandro Allende; Matías Muñoz, Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Por su parte, Deportivo Madryn atraviesa un presente positivo. El equipo dirigido por Luis García acumula cinco partidos sin derrotas y viene de superar por 2 a 1 a Los Andes, resultado con el que cerró la primera rueda del campeonato.

Además, el conjunto patagónico afrontará esta segunda parte del torneo con varias incorporaciones. Los refuerzos Leonardo Marinucci, Claudio Corvalán, Fernando Bersano y Lucas Diarte ya se encuentran a disposición del cuerpo técnico para reforzar distintas posiciones del equipo.

Mientras tanto, la dirigencia de Colón continúa trabajando en el mercado de pases. Tras concretar la llegada de Franco "Wachi" García, el club santafesino se encuentra muy cerca de cerrar la incorporación del delantero Leandro Garate, actualmente con vínculo compartido entre Huracán y Unión Española de Chile. Según trascendió, el atacante ya dio el visto bueno para sumarse al plantel y solo restan definiciones administrativas entre las instituciones involucradas.

Con realidades similares y separados por apenas un punto en la tabla de posiciones, Colón y Deportivo Madryn protagonizarán un duelo clave en el arranque de la segunda rueda, con el objetivo de consolidarse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.