Al menos 82 muertos tras una explosión en una mina de carbón en China

Al menos 82 personas murieron tras una explosión de gas registrada en una mina de carbón ubicada en Liushenyu, en la provincia china de Shanxi, a unos 500 kilómetros al suroeste de Beijing. Además, cerca de una decena de trabajadores permanecen desaparecidos.

El accidente ocurrió el viernes a las 19:29, hora local, mientras 247 mineros realizaban tareas en el yacimiento. Aunque la mayoría logró ser rescatada, las autoridades confirmaron un elevado número de víctimas fatales en lo que ya es considerado el peor desastre minero ocurrido en China en los últimos 17 años.

Según informó la agencia estatal Xinhua, cerca de 350 rescatistas trabajan intensamente en la búsqueda de nueve personas que continúan atrapadas bajo tierra.

Además, un total de 128 trabajadores debieron ser hospitalizados, mientras que cuatro permanecían en estado crítico o grave, de acuerdo con datos difundidos por la televisión estatal CCTV.

Las primeras investigaciones señalaron que al momento de la explosión se registraban niveles de monóxido de carbono que superaban “ampliamente” los límites permitidos dentro de la mina.

Uno de los sobrevivientes, identificado como Wang Yong, relató a la cadena CCTV cómo logró escapar entre una “nube de humo” con fuerte olor a azufre.

“El humo apareció de repente. No escuché ningún ruido antes”, explicó el trabajador, quien señaló que comenzó a alertar a sus compañeros para que corrieran hacia la salida.

Durante la huida, aseguró haber visto a varios mineros afectados por el humo y contó que incluso perdió el conocimiento durante más de una hora antes de poder recuperarse y escapar.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió movilizar “todos los medios” para asistir a los heridos y ordenó una investigación exhaustiva sobre las causas del siniestro.

Además, solicitó reforzar las medidas de seguridad laboral para evitar nuevas tragedias en el sector minero. Según informó la prensa estatal, una persona “responsable” de la empresa quedó bajo control judicial.

La provincia de Shanxi es uno de los principales centros de extracción de carbón de China, país que continúa siendo el mayor consumidor mundial de este recurso y uno de los mayores emisores de dióxido de carbono.

El último desastre minero de magnitud similar ocurrió en 2009, cuando una explosión causó la muerte de 108 trabajadores en otra mina ubicada en el noreste del país.