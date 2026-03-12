El líder supremo de Irán llamó a mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, dirigió este jueves su primer mensaje a la nación luego de asumir el cargo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, quien falleció durante los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Teherán.

El mensaje fue leído por televisión estatal, ya que el líder iraní no apareció en persona, y se difundió en medio del conflicto armado que se expande en Oriente Medio.

En su discurso, Jameneí advirtió que Irán no renunciará a vengar a las víctimas de los ataques y señaló que su país podría ampliar el conflicto si la guerra continúa.

“No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires”, afirmó el líder iraní, quien sostuvo que parte de esa respuesta ya comenzó a materializarse, aunque aseguró que continuará mientras no se alcance “su grado completo”.

Bloqueo del estrecho de Ormuz

Durante su mensaje, Jameneí remarcó que mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz es una medida clave en la estrategia iraní.

“Es fundamental seguir con el bloqueo del estrecho de Ormuz”, expresó, en referencia al paso marítimo por el que circula una parte importante del comercio mundial de petróleo.

Además, advirtió que Irán analiza abrir nuevos frentes de conflicto en caso de que la guerra continúe.

“Se ha estudiado abrir otros frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable, y su activación se llevará a cabo si la situación de guerra persiste”, señaló.

Advertencias a países de la región

El líder iraní también se dirigió a los países vecinos de Oriente Medio, con los que Irán comparte fronteras terrestres o marítimas, y sostuvo que siempre ha buscado mantener relaciones “cálidas y constructivas” con ellos.

Sin embargo, acusó a sus adversarios de haber instalado bases militares y financieras en algunos de esos países para consolidar su presencia en la región.

Según indicó, algunas de esas bases fueron utilizadas en los recientes ataques, por lo que Irán respondió con operaciones dirigidas contra esas instalaciones.

“Solo hemos atacado esas bases sin agredir a esos países”, afirmó.

También recomendó que esas bases militares sean cerradas “lo antes posible” y advirtió que Irán podría continuar con ese tipo de acciones si el conflicto se prolonga.

Reclamo de reparaciones

En otro tramo del discurso, Jameneí sostuvo que Irán exigirá reparaciones por los daños provocados por los ataques.

Según indicó, si los responsables se niegan a pagar compensaciones, Teherán podría incautar bienes o destruir activos de valor equivalente.

El líder iraní también recordó un ataque estadounidense contra una escuela primaria, que según denunció provocó la muerte de 175 personas, en su mayoría niñas, y lo citó como ejemplo de las consecuencias del conflicto.

Quién es Mojtabá Jameneí

Mojtabá Jameneí, de 56 años, fue designado nuevo líder supremo por la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos elegidos por voto popular.

Como líder supremo tendrá la última palabra en todos los asuntos del Estado, además de desempeñarse como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Nació el 8 de septiembre de 1969 en Mashhad, una de las principales ciudades religiosas de Irán, y estudió teología desde su adolescencia.

Durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 participó en un batallón donde estableció vínculos con figuras que luego ocuparían altos cargos en el aparato de seguridad iraní.

También mantiene estrechas relaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con la milicia Basij, además de haber tenido contacto con dirigentes del llamado “Frente de Resistencia”, como Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, y Qassem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds.

En 2019 fue sancionado por Estados Unidos, acusado de apoyar lo que Washington describió como “ambiciones regionales desestabilizadoras”.

El origen del conflicto

El conflicto actual se inició el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica.

Los bombardeos provocaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos mandos militares iraníes.

En respuesta, Teherán lanzó oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en Oriente Medio, lo que profundizó la escalada bélica en la región.