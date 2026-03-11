Obras del nuevo puente: habrá restricciones en el tránsito durante tres meses

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó que desde este miércoles 11 de marzo rigen restricciones y modificaciones en el tránsito en la zona del Puente Carretero, en el marco de las intervenciones vinculadas a la obra del nuevo puente Santo Tomé – Santa Fe.

De acuerdo con lo comunicado, los cambios en la circulación se mantendrán durante un plazo aproximado de tres meses mientras se desarrollan los trabajos.

En el sector de obra se utilizará la calzada sur —la que normalmente se emplea para circular en dirección hacia Santa Fe—, por lo que el tránsito quedará limitado a un carril por sentido, tanto hacia nuestra ciudad como hacia la capital provincial.

Desde el Municipio resaltaron que el Acceso Norte de nuestra ciudad, renovado en el año 2024, "se encuentra en perfecto estado de circulación y puede utilizarse como alternativa de vinculación con la capital provincial", además de la Autopista Santa Fe–Rosario, que funciona como una tercera vía de conexión entre ambas ciudades.

Asimismo, se solicitó a los conductores circular con precaución en la zona de obras y respetar las indicaciones del personal y la señalización preventiva, debido a la presencia de equipos y trabajadores.

Cambios en el tránsito en la cabecera santafesina

Durante los próximos días también se registrarán modificaciones en la circulación en la cabecera santafesina del Puente Carretero, especialmente en la zona conocida como rulo de Cilsa.

Según esas informaciones, las principales intervenciones se concentran en tareas de repavimentación y reconfiguración de la calzada.

Durante los trabajos, el tránsito se concentrará en una sola calzada —la que habitualmente utilizan los vehículos que ingresan a Santa Fe desde Santo Tomé—, la cual funcionará con doble sentido de circulación.

En paralelo, el carril que normalmente utilizan los vehículos que salen de Santa Fe hacia Santo Tomé permanecerá intervenido por las obras, en el marco de las tareas previstas para este sector.

Estas intervenciones se extenderían también durante aproximadamente tres meses, como parte del esquema vial proyectado para el futuro nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé.

Desvíos hacia Circunvalación Sur

El acceso sur a Circunvalación Oeste desde el rulo de Cilsa permanecerá bloqueado, por lo que se recomienda evitar ese sector si el destino es Circunvalación Sur o barrio Centenario.

El desvío sugerido para los conductores consiste en:

circular por J. J. Paso ,

girar a la izquierda en avenida Gobernador Freyre ,

continuar por Rodríguez Peña —detrás del estadio de Colón— ,

y retomar Circunvalación Oeste hacia el sur.

Las autoridades solicitaron transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona de obras, mientras se desarrollan las tareas vinculadas a la construcción del nuevo puente