Choque fatal en la autopista Rosario–Santa Fe: dos muertos y varios heridos

Un grave siniestro vial ocurrido este martes por la mañana en la autopista Rosario–Santa Fe dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos ocho heridos, algunos de ellos de gravedad.

El accidente se produjo cerca de las 11 en el kilómetro 45, a la altura de la localidad de Oliveros, cuando un colectivo de la empresa Laguna Paiva que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario provincial chocó con una camioneta Fiat Toro.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades provinciales, las víctimas fatales son el conductor del colectivo y el conductor de la camioneta.

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia, en el que participaron ambulancias del Sies, minibuses sanitarios y un helicóptero sanitario para el traslado de los heridos.

Entre los lesionados, tres personas fueron clasificadas con código rojo, lo que indica heridas de gravedad. Una mujer de 25 años fue trasladada en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, mientras que otras dos personas fueron derivadas al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Además, otras tres personas con lesiones de menor gravedad fueron trasladadas al hospital de San Lorenzo.

Según las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, la colisión habría sido frontal, lo que provocó importantes daños en ambos vehículos. Tras el impacto, el colectivo cruzó la calzada y terminó detenido sobre el parador de la autopista, mientras que la camioneta quedó sobre la mano que se dirige hacia la ciudad de Santa Fe.

En el colectivo viajaban 57 agentes del Servicio Penitenciario, muchos de los cuales no presentaban lesiones de gravedad y fueron asistidos en el lugar por los equipos de emergencia.

La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscal Melisa Serena, de la ciudad de San Lorenzo, quien deberá determinar la mecánica del siniestro.

Como consecuencia del accidente, la autopista Rosario–Santa Fe permaneció con restricciones y desvíos en la circulación, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje en el lugar.