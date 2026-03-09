Palo Oliver propone crear un estatuto laboral para policías y penitenciarios que permita su sindicalización

Por Santotomealdía



El diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone crear un Estatuto laboral para el personal policial y penitenciario de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de establecer un régimen específico de derechos, deberes y garantías para quienes integran esas fuerzas.

La iniciativa retoma un proyecto que había sido impulsado por la exdiputada Matilde Bruera, que perdió estado parlamentario y fue nuevamente ingresado para su tratamiento. La propuesta busca regular la actividad del personal comprendido en el escalafón general de la Policía y del Servicio Penitenciario, estableciendo un marco normativo que contemple tanto las obligaciones propias del servicio como los derechos laborales de los trabajadores.

Entre los aspectos más destacados, el proyecto reconoce el derecho a la agremiación del personal policial y penitenciario, habilitando la creación de una asociación sindical única para cada una de las fuerzas. Estas organizaciones podrían representar a sus afiliados y canalizar reclamos vinculados con condiciones de trabajo, remuneraciones, equipamiento, formación profesional y prestaciones del sistema de seguridad social.

Según explicó Palo Oliver, la iniciativa busca reconocer a los integrantes de las fuerzas de seguridad como sujetos de derecho, señalando que el Estado les exige el respeto de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, pero al mismo tiempo “desconoce derechos y garantías constitucionales básicas y comunes a los miembros de las fuerzas de seguridad”.

No obstante, el proyecto establece limitaciones específicas vinculadas al carácter esencial del servicio de seguridad. En ese sentido, se restringe la posibilidad de adoptar medidas de acción directa como huelgas, abandono de tareas o acciones que afecten la prestación del servicio, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias.

La propuesta también incorpora otras herramientas institucionales. Entre ellas, prevé la creación de una Defensoría de la Policía, destinada a garantizar el debido proceso en los procedimientos disciplinarios y a proteger los derechos del personal policial y penitenciario.

Además, el texto contempla medidas para prevenir la violencia laboral y de género dentro de las fuerzas, así como la creación de comités de salud y seguridad en el trabajo orientados a mejorar las condiciones laborales y reducir los riesgos asociados a la actividad.

Según se explica en los fundamentos, el objetivo del proyecto es modernizar el marco legal que regula la actividad policial en la provincia, reconocer derechos laborales del personal y generar mecanismos institucionales que permitan canalizar reclamos y mejorar las condiciones de trabajo dentro de las fuerzas de seguridad.