Con una misa y un acto en Plaza Libertad, la ciudad conmemoró a Santo Tomás de Aquino

La ciudad conmemoró este 7 de marzo el Día de su Santo Patrono, Santo Tomás de Aquino, con una serie de actividades que durante la mañana incluyeron un acto homenaje en Plaza Libertad y la celebración religiosa central en la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino.

La jornada comenzó a las 9:40 horas con la tradicional ofrenda floral en Plaza Libertad, en homenaje a vecinos que, con su esfuerzo y compromiso, contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la comunidad.

Posteriormente, a las 10 horas, se llevó adelante la misa central en la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, ceremonia que contó con la participación de la Agrupación Coral Municipal, que acompañó la celebración con su repertorio musical.

Al finalizar la misa, el intendente Miguel Weiss Ackerley dirigió un mensaje a la comunidad en el que convocó a “seguir trabajando juntos por una ciudad más unida y fortalecer los valores de encuentro, solidaridad y compromiso colectivo”, según destacaron desde el Municipio en un comunicado.

La Agrupación Coral Municipal acompañó la celebración religiosa con su repertorio durante la misa patronal.(Crédito: MST)

Actividades que continúan durante la jornada

Los festejos por el Día del Santo Patrono continúan durante la tarde y la noche con distintas propuestas abiertas a la comunidad.

Entre las 18 y las 21 horas se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos, una iniciativa que propone visitas guiadas y recorridos vinculados a la historia local en distintos espacios de la ciudad.

La programación incluye un recorrido que partirá desde la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino hacia el Museo Histórico Municipal “Andrés Roverano”, además de visitas guiadas en el Museo del Batallón de Ingenieros I “Zapadores Cnel. Czetz”, el Cementerio Municipal y el Museo Arqueológico Municipal.

La jornada concluirá a las 20:30 con el Festival de la Paz, que se realizará en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz y contará con presentaciones musicales, danzas y propuestas gastronómicas.

En ese marco está prevista la actuación de Hernán Narváez, Iván Faisal, Terra Folclore, María Emilia Sottocorno, Hugo Sánchez y Wakke Mulla, junto a las academias Lumbre Popular y Raíces Argentinas.

Durante el festival, Cáritas recibirá alimentos no perecederos como entrada solidaria, en una iniciativa organizada por la parroquia y acompañada por el Municipio.