Imputaron por homicidio con exceso en la legítima defensa al vecino que mató a un ladrón en Zavalla al 1400

El hombre que golpeó a un adolescente de 16 años que había ingresado a robar a su vivienda de Zavalla al 1400 fue imputado este viernes por el delito de homicidio con exceso en la legítima defensa.

La audiencia se realizó en los tribunales de la capital provincial, donde el fiscal de Homicidios Andrés Marchi atribuyó el hecho a MFA, un vecino de unos 40 años. El caso es investigado a partir del episodio ocurrido durante la madrugada del 3 de marzo en nuestra ciudad.

Según la investigación, alrededor de las 5 de la mañana, el adolescente ingresó armado con un cuchillo con fines de robo a la vivienda. En ese contexto fue interceptado por el propietario, quien lo golpeó con un elemento contundente en la cabeza al menos en dos oportunidades.

El joven fue trasladado en grave estado al hospital Cullen, donde los médicos constataron una doble fractura de cráneo. Días después se confirmó su fallecimiento.

Durante la audiencia, el fiscal consideró que el hecho debe encuadrarse como homicidio con exceso en la legítima defensa. No obstante, adelantó que no solicitaría la prisión preventiva, por lo que el imputado continuará el proceso en libertad.

El hombre declaró ante el juez penal Leandro Lazzarini para dar su versión de lo ocurrido. La exposición se realizó sin presencia de público, a pedido tanto de la Fiscalía como de la defensa.

Los abogados defensores Juan José Patiño y Martín Scurato manifestaron que no comparten el criterio de la Fiscalía y sostienen que el imputado actuó en legítima defensa, por lo que consideran que no debería enfrentar cargos.

El caso tuvo amplia repercusión en la ciudad. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el adolescente ingresó al patio de la vivienda e intentó sustraer el motor de una bomba de agua, según se conoció en las primeras horas de la investigación.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades penales y el encuadre definitivo del hecho.