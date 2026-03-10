Martes 10 de marzo de 2026

Interés General — 10.03.2026 —

Cómo será el paro municipal de 48 horas en nuestra ciudad

El sindicato ASTEOM confirmó que la medida de fuerza convocada por FESTRAM se realizará miércoles y jueves. Se garantizarán guardias mínimas mientras continúa el conflicto salarial con intendentes y presidentes comunales.

Paro municipal: trabajadores de nuestra ciudad no concurrirán y habrá guardias mínimas. (Crédito: STD)
Paro municipal: trabajadores de nuestra ciudad no concurrirán y habrá guardias mínimas. (Crédito: STD)

Por Santotomealdía

Los trabajadores municipales de nuestra ciudad se sumarán al paro de 48 horas convocado por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) tras el fracaso de la negociación paritaria con intendentes y presidentes comunales de la provincia.

Según se informó desde ASTEOM, la medida de fuerza se llevará adelante los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo bajo la modalidad sin concurrencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha dispuesto a nivel provincial.

Desde el gremio indicaron además que se garantizarán guardias mínimas para la prestación de servicios esenciales, tal como se había conversado previamente con autoridades municipales.

El paro se produce luego de que FESTRAM rechazara la propuesta salarial presentada en la última reunión paritaria, al considerar insuficiente la oferta planteada por los representantes de los gobiernos locales.

En ese contexto, el sindicato también advirtió que si el conflicto no encuentra una solución en los próximos días, el plan de lucha podría profundizarse con nuevas medidas de fuerza durante la próxima semana.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward