Fracasó la paritaria municipal y FESTRAM confirmó un paro de 48 horas

Por SantotomealdíaLa Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) rechazó este lunes la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales en el marco de la reunión de la mesa paritaria, y confirmó un paro total de actividades por 48 horas para este miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

La decisión fue comunicada por el gremio luego del encuentro realizado durante la jornada, en el que los representantes de los gobiernos locales mantuvieron una oferta salarial basada en los porcentajes definidos por la Provincia para la paritaria central, aunque sin incluir la garantía salarial mínima prevista para los trabajadores provinciales.

Según informó FESTRAM, la propuesta consiste en un incremento del 12,5% para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera:

2,6% en enero (ya abonado).

2,6% en abril .

3,3% en mayo .

4% en junio.

Además, contempla un 3% retroactivo correspondiente a la política salarial de 2025, que había quedado pendiente de la última negociación.

Desde el gremio consideraron que la oferta resulta insuficiente y cuestionaron que no incluya la garantía salarial mínima prevista para los trabajadores provinciales, que asciende a 170.000 pesos.

En ese sentido, sostuvieron que el incremento propuesto impactaría de manera limitada en los salarios municipales, señalando que en algunos casos representaría unos 45.900 pesos de aumento para abril.

Con este escenario, FESTRAM ratificó la medida de fuerza que había sido autorizada previamente por el plenario de secretarios generales, por lo que no habrá actividad en municipios y comunas de la provincia durante 48 horas a partir del miércoles.