Nueva capacitación gratuita en RCP este sábado en el IFEE

La Municipalidad de nuestra ciudad informó que continúan las jornadas de capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con un nuevo encuentro que se realizará este sábado 14 de marzo a las 10 horas en la sede del Instituto para la Formación y el Empleo (IFEE), ubicada en Rivadavia 1660.

La propuesta tiene como objetivo incorporar o actualizar los conocimientos y prácticas necesarias para actuar de manera eficaz ante emergencias, especialmente en situaciones que requieran maniobras de asistencia en lactantes, niños y adultos.

La capacitación estará a cargo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad y se desarrollará mediante un curso teórico–práctico, que permitirá a los participantes adquirir herramientas fundamentales para intervenir ante situaciones críticas.

Desde el Municipio señalaron que la Reanimación Cardiopulmonar es una técnica que puede salvar vidas, por lo que este tipo de instancias buscan promover que cada vez más vecinos cuenten con los conocimientos necesarios para brindar una primera respuesta ante una emergencia.

La actividad es gratuita, cuenta con certificación y está destinada a personas mayores de 13 años.

Quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa a través de WhatsApp al número 342 546 2862, enviando nombre completo, DNI y domicilio. Según se informó, los cupos son limitados.