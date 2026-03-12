La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de febrero fue del 2,9%, lo que llevó a que el índice de precios acumule una suba de 5,9% en el primer bimestre del año.

De acuerdo al informe oficial, la variación interanual alcanzó el 33,1%.

La división con mayor aumento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una suba del 6,8%, impulsada principalmente por los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias, además de cambios en los esquemas de beneficiarios de tarifas con y sin subsidios.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,3%.

Esta categoría fue además la que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, debido principalmente a los incrementos en carnes y derivados.

La única excepción se registró en la región patagónica, donde la mayor incidencia en el índice estuvo vinculada al rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por el contrario, las divisiones con menores variaciones en febrero fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

Categorías del índice

A nivel de categorías, los precios regulados registraron el mayor incremento del mes con una suba del 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que aumentó 3,1%.

En cambio, los precios estacionales registraron una caída del 1,3%.

Contexto económico

La publicación del índice se produce en medio de una suba internacional del precio del petróleo, impulsada por el conflicto bélico en Medio Oriente, aunque se estima que ese impacto podría reflejarse recién en los datos de inflación del próximo mes.

El dato difundido por el Indec se ubicó por encima del índice de inflación que había informado la Ciudad de Buenos Aires, que registró un incremento del 2,6% en febrero.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación acumulada en el primer bimestre en la ciudad fue del 5,7%, con una variación interanual del 32,4%.

En distintos discursos y entrevistas, el presidente Javier Milei sostuvo que para agosto de este año la inflación “comenzará con cero”, en referencia a una posible reducción cercana a niveles mínimos.

La difusión del índice de febrero se produjo además en medio de la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, luego de que el Gobierno decidiera no implementar la nueva metodología para medir la inflación que se venía elaborando desde 2017.

El nuevo titular del organismo, Pedro Lines, comenzó a analizar distintas alternativas para actualizar el indicador, ya que la metodología actual tiene cerca de 20 años de antigüedad y ha sido cuestionada incluso por el Fondo Monetario Internacional.