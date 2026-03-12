China, Irak e Italia intensifican críticas a la intervención militar contra Irán

China, Irak e Italia son otros tres países que subieron el tono contra la guerra en Medio Oriente en las últimas horas.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió hoy a todas las partes que insten a los militares involucrados en el conflicto actual en Medio Oriente a que cesen las operaciones lo antes posible y eviten que la situación se deteriore aún más.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, formuló el exhorto durante una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdel-Atty.

En la ONU

Por otra parte, el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, Fu Cong, al explicar su voto sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación relacionada con Irán, comentó que “la forma fundamental de evitar un mayor deterioro de la situación es que Estados Unidos e Israel cesen sus operaciones militares”.

“China está profundamente preocupada por la rápida escalada de la situación en la región del Golfo, que corre el riesgo de empujar a todo Medio Oriente a un abismo peligroso”, indicó.

Desde Irak

El primer ministro de Irak, Mohammed Shia’ al-Sudani, expresó el rechazo y la condena de Irak a la “guerra injusta” librada contra Irán, durante una conversación telefónica que sostuvo con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se indicó en una declaración de la oficina de prensa de Al-Sudani.

Durante la conversación, Al-Sudani volvió a expresar sus condolencias por la muerte del exlíder supremo iraní Ali Khamenei, algunos familiares de Khamenei y otros ciudadanos de Irán y le deseó una rápida recuperación a los inocentes heridos.

También se expresó Giorgia Meloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son incompatibles con el derecho internacional y condenó la masacre en una escuela de niñas iraníes.

Meloni formuló estas declaraciones al pronunciar un discurso en el Senado antes de una reunión del Consejo de la Unión Europea sobre la crisis de Medio Oriente, prevista para Bruselas los días 19 y 20 de marzo.

Rusia reiteró su postura

Rusia está profundamente preocupada por la escalada descontrolada del conflicto en Oriente Medio, declaró el jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova. Zakharova afirmó en rueda de prensa que la estrategia militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desestabilizado toda la región.