Primer batacazo de la Copa Argentina: Midland bajó a Argentinos Juniors

La Copa Argentina 2026 tuvo su primer gran golpe apenas en su cuarto partido. Midland, recientemente ascendido y todavía sin debut oficial en la Primera Nacional, dio el batacazo al eliminar a Argentinos Juniors, uno de los protagonistas de la Liga Profesional y subcampeón de la última edición del certamen.

El cruce correspondiente a los 32avos de final, disputado en el estadio Ciudad de Lanús, terminó 1 a 1 en el tiempo reglamentario y se definió desde el punto penal, donde el conjunto de Libertad se impuso 6 a 5 en una definición cargada de tensión. El “Bicho” había abierto el marcador a través de Alan Lescano, pero Midland logró la igualdad con un verdadero golazo de Agustín Campana.

En la tanda, todas las miradas se posaron sobre Mauro Leguiza, arquero del Funebrero, que se transformó en la gran figura de la noche. El chaqueño no solo sostuvo a su equipo durante los 90 minutos, sino que atajó tres penales y convirtió el remate decisivo, desatando el festejo de los hinchas que acompañaron al equipo desde el oeste del conurbano bonaerense.

Tras el partido, Leguiza destacó el momento personal y colectivo. “Venía de un año difícil, peleando el descenso, pero ahora estoy en un club donde me siento muy cómodo. Estaba convencido de que podía definirlo”, expresó el arquero de 32 años, que la temporada pasada defendió el arco de Güemes de Santiago del Estero.

Además, valoró la confianza del presidente del club, Agustín Orión, y el trabajo del cuerpo técnico. “Este equipo tiene una idea clara y va a dar pelea. Hoy por momentos sufrimos, pero también hicimos lo que veníamos entrenando”, señaló.

Midland, que se convirtió en el tercer equipo en la historia en ascender a la segunda categoría tras ganar Apertura y Clausura de la Primera B, atraviesa un presente histórico. Con gran parte de ese plantel, logró clasificarse por primera vez a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde espera por el ganador del cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Morón.