Crece la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza por las designaciones en la Auditoría General

Los cruces políticos en la Cámara de Diputados por las recientes designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) continúan escalando. El conflicto tuvo su punto de partida el pasado 18 de diciembre, durante el tratamiento del Presupuesto 2026, cuando se aprobó en el recinto una terna de auditores que provocó la ruptura del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

Este fin de semana, el PRO emitió un comunicado en el que volvió a cargar contra el oficialismo libertario y confirmó que judicializará las designaciones. “El acuerdo ya estaba cerrado. La Libertad Avanza, el kirchnerismo (UxP) y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las 3/4 partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones”, señalaron.

La aprobación alcanzó los 189 votos afirmativos, lo que —según el PRO— demuestra que el resultado “estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto” de su bancada.

Desde el espacio que lidera Mauricio Macri insistieron en que su retiro del recinto no fue una estrategia para facilitar la votación, sino una decisión política para no “convalidar con su presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional”. Entre los argumentos, indicaron que el tema no estaba habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias, violando —según interpretan— el artículo 63 de la Constitución Nacional.

Entre los designados se encuentran Rita Mónica Almada (propuesta por LLA), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti, ex diputada y figura vinculada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La terna fue presentada en la madrugada por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien solicitó que se vote en forma conjunta.

El PRO reaccionó con dureza y anunció su retiro inmediato del recinto, denunciando públicamente que el cargo que ocupó Calletti o Almada debía corresponder al macrismo, que había propuesto al exministro Jorge Triaca. En su comunicado, acusaron a los libertarios de no haber respetado lo acordado y de actuar “a espaldas de la sociedad”.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, presentó en las últimas horas un recurso de amparo ante la Justicia. En el documento de 29 páginas, patrocinado por la abogada Tiziana Díaz, se detalla que la moción se aprobó “sin informe de comisión, sin dictamen previo, sin circulación de antecedentes, sin acuerdo de Labor Parlamentaria y sin autorización expresa en el temario de Extraordinarias”.

“Nunca vamos a convalidar la ilegalidad. El PRO no es cómplice de atropellos institucionales”, concluye el comunicado.

El conflicto, que se suma a otras tensiones dentro del Congreso, expone las fracturas en las negociaciones entre el oficialismo y sus potenciales aliados legislativos. Mientras tanto, La Libertad Avanza encara el receso parlamentario con el desafío de recomponer puentes para avanzar en futuras leyes clave para la gestión de Javier Milei.