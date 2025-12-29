“Que nadie más tenga que vivir esto”: el dolor de la familia de Jeremías tras las audiencias judiciales

Por Santotomealdía



Tras la audiencia realizada este lunes en los Tribunales de Santa Fe, la familia de Jeremías Monzón volvió a expresar su profundo dolor y su reclamo de justicia. Minutos después de que se confirmara que una adolescente de 16 años fue imputada por homicidio agravado y que otros dos menores están implicados, Virginia Monzón, tía del joven asesinado, habló con los medios presentes.

“Una mamá no puede pasar por esto. Que nadie tenga que ir a reconocer un cuerpo en ese estado. Lo dejaron tirado, como si no valiera nada”, dijo conmovida. En su testimonio, destacó que el objetivo de la familia es que se haga justicia: “No queremos que esto vuelva a pasar, que otra familia viva lo que estamos viviendo nosotros. Pedimos que esta gente quede encerrada de por vida”.

Aunque saben que el sistema penal juvenil no contempla penas perpetuas, la familia reclama el máximo castigo posible: “Sabemos que no van a estar presos para siempre, pero pedimos el máximo peso de la ley”.

La tía de Jeremías también se dirigió directamente a la familia del menor que aún no fue identificado formalmente como imputado: “Les pedimos como mamás, como familia, que entreguen a esa persona, que declare lo que tenga que declarar y se haga cargo de lo que hicieron. La alevosía con la que nos arrebataron a Jere no tiene nombre”.

Al referirse al menor de 14 años que fue atribuido en la causa pero no puede ser penalmente juzgado, Virginia expresó: “Es durísimo saber que tenemos un sistema penal que permite que hoy ese chico esté tomando mates en su casa, mientras nosotros sufrimos la pérdida”.

Sobre el vínculo entre Jeremías y la adolescente imputada, la familia aseguró que era incipiente. “Era algo que recién empezaba. No sabíamos mucho, pero lo que sí sabemos es que Jere era un chico bueno. Lo cuidamos toda la vida. No se merecía esto”.

La mujer también reconoció y agradeció el trabajo de quienes colaboraron en la búsqueda del adolescente. “El Ministerio de Seguridad estuvo desde el primer momento. Salimos con el Ejército a buscarlo. Toda la gente de monitoreo, el intendente... se hizo todo lo que se pudo”, afirmó.

Finalmente, reiteró el pedido de justicia y el acompañamiento social: “Esto es muy duro. No se lo deseamos a nadie. Como familia, estamos destruidos. Lo único que pedimos es justicia por Jere y que nunca más pase algo así”.