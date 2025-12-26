Operativo en el Parque del Su por el crimen de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía



La causa que investiga el homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, tuvo este viernes nuevos movimientos clave. Por un lado, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo de rastrillaje en el Parque del Sur, en la capital provincial, con la participación de buzos tácticos que trabajaron en el lago del predio.

Según pudo saber nuestro medio, los investigadores habrían llegado a la zona a partir de una pista que sugiere que en ese sector podría haber elementos vinculados al crimen, como alguna de las armas utilizadas en el ataque o incluso ropa del adolescente. El procedimiento se desarrolló con fuerte presencia policial y abarcó un amplio sector del parque.

Si bien no hubo confirmación oficial sobre el resultado del procedimientos, el operativo se dio en el marco de la causa por homicidio, que ya estableció que Jeremías fue asesinado a puñaladas, con al menos dos armas blancas, y que el ataque habría sido premeditado, posiblemente una emboscada.

Hasta el momento no hay personas detenidas, pero la investigación judicial avanza con la recolección de evidencia física, pericias y el análisis de testimonios que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido y identificar a los responsables.