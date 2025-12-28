El Municipio estima que en “7 a 10 días” estará operativa la primera etapa de la cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía



En medio de los serios problemas con el suministro de agua potable que afectan a una amplia zona de Santo Tomé, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Hernán Palmich, informó que la primera etapa de la Cisterna Luján Oeste podría estar operativa “de acá a siete o diez días”, es decir, entre el final de la semana próxima y los primeros días de enero.

El funcionario explicó que la situación actual es consecuencia de un problema estructural. “Primero aclarar que lo que estamos experimentando es baja presión, producto de las altas temperaturas del verano y de la falta de planificación en obras y de falta de inversión de muchos años, entonces esto no es una novedad, sino que es una situación que se potencia cuando arranca la temporada”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas este sábado en radio Aire de Santa Fe, donde Palmich explicó: “En una primera etapa podemos estar logrando una activación de esta nueva obra de acá a siete o diez días. Por lo que a fines de la semana que viene o principios de la otra estaríamos en condiciones de hacer funcionar una primera etapa”. Esa etapa corresponde a la nueva cisterna Luján Oeste, una obra que, según dijo, “viene a dar alivio a los ciudadanos de este cuadrante”.

El funcionario detalló que la obra permitirá una mejora significativa en un área clave: “Todo este sector es el más comprometido”, dijo en referencia al cuadrante comprendido entre avenida Richieri, avenida Luján, Ruta 19 y la autopista Santa Fe – Rosario.

Consultado sobre el alcance de la mejora, sostuvo que la cisterna brindará una solución directa “a la totalidad” de las familias dentro del cuadrante, y también “beneficiará de manera indirecta” a los barrios abastecidos por el tanque de Adelina Oeste y el tanque Central. “Digo de manera indirecta porque el beneficio se va a percibir, digamos, en caudales, en consumos, y de manera indirecta va a haber más agua para estos otros sectores”, explicó.

Palmich reiteró que la situación actual no corresponde a una interrupción completa del servicio: “No estamos hablando de cortes de agua, sino de baja presión. Hay mucho consumo, naturalmente, por estas altas temperaturas, por eso estas situaciones empiezan a notarse en esta época del año, y bueno, toda esta obra viene a subsanar esta situación”.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas pidió a los vecinos hacer un consumo responsable del agua, y también recomendó mejorar las instalaciones domiciliarias, en especial con la incorporación de tanques: “Toda instalación que puedan complementar en mejoría de su instalación propia, también es importante”, señaló. Y agregó: “Hoy Santo Tomé no tiene una obligatoriedad en lo que son tanques de reserva elevados, sin embargo, insistimos en que es una instalación complementaria al servicio de red, que es muy importante para el vecino”.